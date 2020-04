Queen canta "You Are the Champions" en apoyo a cuarentena

• La agrupación compartió el video de su clásico con la letra modificada

En medio de la crisis mundial debido al COVID-19, la agrupación inglesa Queen, junto a Adam Lambert, compartió en sus redes sociales un video interpretando la canción We Are the Champions.

Con las pantallas divididas, puesto que cada integrante está en su casa, la agrupación cantó una nueva versión modificada en cuarentena cambiando en el coro la palabra "we" a "you".

La idea muestra solidaridad con sus seguidores y todo aquel que la está pasando mal por el coronavirus y la cuarentena en casa.

De este modo, el cantante Adam Lambert, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor se unen a las decenas de iniciativas por parte de los músicos para entretener y llevar alivio al público.

Uno de los más activos en redes sociales es Brian May, quien ha compartido un tutorial para tocar el solo del tema Bohemian Rhapsody y ha pedido a sus seguidores no salir de sus casas. México (NOTIMEX)