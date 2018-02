Raphael disfruta de encuentro con jóvenes autores

El lanzamiento del disco "Infinitos bailes" es solo el pretexto perfecto que Raphael encuentra para venir a México, cuya gente lo ha acogido con gran cariño desde sus inicios, hace más de 55 años, y a la cual planea regalarles un concierto gratuito.

En conferencia de prensa, el cantante español compartió su satisfacción por traer a México su más reciente producción, la cual incluye canciones inéditas compuestas por artistas pop como Paty Cantú, Enrique Bunbury, Manuel Carrasco, Dani Martin y Pablo López, entre otros.

Al hablar de esta conexión que tuvo con artistas de la nueva generación, refirió que cada composición la hizo "raphaeleana" y que las personas lo han confirmado argumentando que su color de voz es evidente en cada tema.

Sostuvo que desea tener el lenguaje de los jóvenes porque desea poder cantarles a todos y es que ha notado que a sus conciertos acuden desde adultos mayores, adultos, jóvenes, adolescentes y hasta niños.

"Esto es un hecho que está ocurriendo desde hace 10 años y me hace sentir que hay que renovarnos (...) el año pasado estuve presentando mi disco Sinfónico en plazas de toros y la gente entraba vestida con traje, es decir, iba muy elegante, y en su mayoría eran jóvenes", compartió.

Visiblemente emocionado, comentó que esto se ha dado "solo quizá porque me han oído en su casa, porque sus papás son fans y han decidido verme y se han quedado, entonces eso es evidente en todas mis presentaciones".

Su llegada a la capital mexicana se da luego de 12 fechas que realizará en ciudades como Mexicali, Chihuahua, Ciudad Juárez, Torreón, Saltillo, Tampico, Puebla, Morelia y Guadalajara, entre otras.

Sin embargo, la gira continuará después de sus actuaciones en el Auditorio Nacional, los días 17 y 18 de marzo, y lo hará por Monterrey. Aunque dijo también quisiera dar un concierto gratuito en la Ciudad de México como lo hizo en sus inicios en la Alameda Central.

Respecto a los shows que ha preparado, dijo incluye un set con canciones nuevas y algunas más de su consagrada trayectoria. "A la gente le encanta escuchar las cosas antiguas pero salen muy contentos cuando además les ponemos algo nuevo y que suena bien", anotó.

Sobre el trabajo que planea para lanzar, mencionó que está maquilando un nuevo álbum con autores de Latinoamérica y que Bunbury volverá a estar aunque sea español.

Finalmente, el músico recientemente nombrado hijo pródigo de Madrid indicó que la película que planeaban hacer sobre su trayectoria se ha convertido en un proyecto para serie de televisión, "pero va para largo porque supone una mano de retirada y eso aún no lo veo, no veo por dónde me bajen del escenario a mí". México (NOTIMEX)