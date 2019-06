Revelan pérdida de joyas musicales de Nirvana, Ray Charles y Elton John

Una biblioteca de grabaciones maestras con contenido de Ray Charles, Neil Diamond, Sonny y Cher, Elton John, Sting, Sheryl Crow, Guns n’ Roses y Nirvana, se consumió en llamas a causa de un incendio en 2008.

Se dio a conocer que el percance, ocurrido el 1 de junio de 2008 en el parque de atracciones Universal Studios, en Hollywood, arrasó con la atracción de King Kong y una bóveda con videos de obras antiguas, se informó.

The New York Times Magazine develó que el fuego también ocasionó “el peor desastre en la historia de la industria musical”, toda vez que arrasó con cerca de 500 mil sencillos que se encontraban en el Edificio 6197, bóveda que las llamas alcanzaron.

En ese lugar, señala el artículo, se encontraban audios maestros de Buddy Holly, John Coltrane, Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald y Judy Garland, además de registros de Chuck Berry para Chess Records, y demos de las primeras veces que Aretha Franklin fue grabada.

También quedó destruido material de B.B. King, Joni Mitchell, Cat Stevens, Aerosmith, The Police, Janet Jackson, Mary J. Blige, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Beck, Eminem, 50 Cent y los Roots.

En su momento, los reportes del incendio se enfocaron en “videos perdidos del archivo” pero “la magnitud de la pérdida quedó en evidencia en las demandas legales consignadas en documentos de Universal”. México (NOTIMEX)