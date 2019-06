Reynaldo Pacheco, del teatro callejero a las Grandes Ligas

A 10 años de distancia, en la mente del actor boliviano Reynaldo Pacheco están frescas las imágenes de maltrato que recibió mientras buscaba una oportunidad en Estados Unidos.

“Seré muy sincero, al principio fue muy duro, estaba en un comercial para una tienda departamental en inglés, a nosotros (los latinos) nos tenían afuera, aparte, nos daban otra comida, el trato era peor que el que daban a los extras nativos”, relató.

Planteó que si fue difícil para aquellos grandes actores mexicanos que destacaron hace décadas para las nuevas generaciones las cosas no han cambiado mucho.

Reynaldo Pacheco contó que hace 10 años para un actor latino abrirse paso en la industria estadunidense era durísimo, pues “no nos daban libertad creativa, nos llamaban para imitar a los actores gringos”.

El actor, quien llegó a Estados Unidos con una beca para hacer una licenciatura en francés, dramaturgia y ciencias políticas en la universidad Wabash College, señaló que, a diferencia de hace una década, en Estados Unidos se dieron cuenta que Latinoamérica es un mercado con un enorme potencial, no solo de consumidores sino de talento.

“Nosotros los latinos somos los que más consumimos cine, se han generado números locos para la industria como lo que se obtuvo con la película The Curse of La llorona (que recaudó 26.5 millones de dólares)".

“Figuró en el primer puesto de la taquilla de Estados Unidos en su fin de semana de estreno en abril pasado, no les queda de otra, este es un mercado gigante que consume y lleno de talento”.

Desde su perspectiva, en la actualidad la industria cinematográfica de Estados Unidos ofrece más oportunidades al talento latino y a sus historias. “Ahora quieren actores latinos y bilingües, sobre todo con el auge de las plataformas de streaming los trabajos provenientes de Latinoamérica son de alta demanda”.

Reynaldo se siente orgulloso de haber dado el salto del teatro de la calle a las grandes producciones de Hollywood.

Tras su experiencia en la película independiente Beginners (2011), ganadora de un Oscar y un Globo de Oro para Christopher Plummer como Mejor Actor de Reparto, su carrera actoral recibió un impulso mayor.

Esa aparición le abrió la puertas para trabajar en las películas como The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernández (2012), Without men (2011), además de en series como CSI Nueva York.

Sin embargo alcanzó el éxito con su participación en la película de Our Brand is Crisis en la que compartió créditos con Sandra Bullock y Billy Bob Thornton.

“Empecé a hacer teatro, audicioné a las mejores universidades y al final la universidad USC me dio una beca completa. Ahí descubrí que el cine también me apasionaba”, recordó el actor, quien forma parte del elenco de la película Los Leones, que inició rodaje en República Dominicana a fines de mayo.

“Para mí ha sido una bendición (trabajar en la secuela de Qué León); es una gran oportunidad de dar a conocer mi trabajo conectar con nueva audiencia, de hacer cine latino y dar a conocer mi trabajo en México”, compartió. México (NOTIMEX)