Sarah Brightman tendrá presentación en auditorio de Puebla

Con el espectáculo “Hymn Tour”, la soprano más famosa del mundo, Sarah Brightman llegará al Auditorio Metropolitano de esta ciudad, donde se reencontrará con su público poblano, después de seis años.

Carlos Linares Mendoza, jefe de prensa de este espectáculo en Puebla, informó que la presentación se tiene prevista para el próximo jueves 24 de enero a las 21:00 horas, donde la artista británica estará acompañada por 19 músicos de orquesta de música clásica, dirigidos por el maestro Omar Ruiz.

También se prevé le acompañen 32 coros entre sopranos y tenores. Músicos y coros poblanos.

“Después del éxito obtenido en su anterior gira, Sarah Brightman está lista para regresar a la ciudad de Puebla, donde ofrecerá una gran presentación, tras su pasada visita el 9 de noviembre de 2013, en el antes Auditorio Siglo XXI, hoy Auditorio Metropolitano”, relató.

En esta presentación se espera interprete sus afamados temas “Phantom of the opera”, “Ave María”, “Time to say goodbye”, “I will be with you”, éxitos que sin duda serán entonados por su potente voz.

La cantante de 58 años de edad conjuga diferentes fusiones musicales, que van del jazz al rock, y del pop a la ópera; y se espera que en esta ocasión nuevamente deje un recuerdo en los corazones de sus seguidores poblanos.

La multifacética artista y una de las voces más grandes en los últimos tiempos, se ha estado presentando con éxito en diferentes recintos alrededor del mundo, con “Hymn Tour”; auditorios de Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Puerto Rico, entre otros países de Latinoamérica, han sido testigo del talento de Sarah Brightman.

El pasado 19 de enero se presentó en la Arena Monterrey en Nuevo León, el martes 22 hizo lo propio en el Auditorio Telmex en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el jueves 24 cantará en el Auditorio Metropolitano de Puebla, y concluirá su presentación en México el sábado 26 de enero en la Arena Ciudad de México.

Sarah Brightman continuará su gira por 27 ciudades de Estados Unidos, más tarde tocará el turno a Canadá visitando tres ciudades y así seguirá hasta llegar a Europa.

La venta de boletos para la presentación en Puebla continúa abierta con costos que van desde 504 pesos en Balcón Superior, hasta 3 mil 080 pesos en zona Gran VIP. Puebla (NOTIMEX)