Scorsese y Tarantino encabezan nominaciones a los Golden Globes

• Antonio Banderas podría obtener la presea como Mejor Actor

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés), reveló, mediante su página oficial, la lista de nominados a los Golden Globes 2020, premios que anteceden a la entrega de los Oscar, y que se entregarán el próximo 5 de enero.

En la categoría de mejor película destacan las cintas de The irishman, de Martin Scorsese; Upon a time… In Hollywood, de Quentin Tarantino; Joker, de Todd Phillips; Marriage Story, de Noah Baumbach; y The two popes, de Fernando Meirelles.

En cuanto a la categoría de Mejor Actor, destaca la presencia de Antonio Banderas, nominado por la cinta de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria; completan la lista Joaquin Phoenix, por Joker; Christian Bale, Ford Vs Ferrari; Adam Driver, Marriage Story; Jonathan Pryce, por The two Popes.

En la categoría de Mejor Actriz están nominadas Scarlett Johansson, por Marriage Story; Charlize Theron por Bombshell; Cynthia Erivo, por Harriet; Renée Zellweger, por Judy; y Saoirse Ronan, por Little women.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto, se encuentra Brad Pitt, por Upon a time… In Hollywood, donde comparte nominación con Tom Hanks, por A beautiful day in the Neighborhood; Anthony Hopkins por The two Popes; Al Pacino y Joe Pesci, por The irishman.

Como Mejor Director están nominados Bong Joon Ho, por Parasite; Sam Mendes por 1917; Todd Phillips, por Joker; Martin Scorsese, por The irishman y Quentin Tarantino, por Once upon a time… in Hollywood.

La 77 entrega anual de los Golden Globe se llevará a cabo el 5 de enero de 2020 en un hotel de Beverly Hills, en California. México (NOTIMEX)