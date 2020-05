Selena Gomez, en programa de cocina durante COVID-19

• La cantante se acompañará por un chef en cada capítulo

La cantante y actriz Selena Gomez se reunirá con un chef para demostrar sus habilidades en la cocina en medio de la cuarentena por COVID-19.

En cada episodio, de 10 en total, Gomez intentará crear platillos a la distancia, acompañada por un chef diferente, en donde discutirán sobre los ingredientes y procesos, todo en una idea que surgió durante el confinamiento en casa por el desarrollo de la pandemia del coronavirus en el mundo.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la intérprete de Lose you to Love Me comentó estar emocionada por la transmisión que estará a cargo de HBO Max.

"Siempre he hablado mucho sobre mi amor por la comida. Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas si tenía otra carrera, qué haría y respondí que sería divertido ser chef. Sin embargo, definitivamente no tengo el entrenamiento formal. Como muchos de nosotros mientras estamos en casa, me encuentro cocinando más y experimentando en la cocina", refirió Gomez, quien será productora ejecutiva junto a su productora July Moon.

De acuerdo con la información, en cada capítulo se hablará sobre alguna organización benéfica relacionada con la comida ante la pandemia de COVID-19 que arrasa en mundo.

"Estamos muy emocionados de tener a Selena Gomez en nuestra primera ola de programación en HBO Max y ver sus aventuras en la cocina mientras ella, como muchos de nosotros, trata de mejorar sus habilidades culinarias durante la cuarentena.

Combinar su determinación con artistas culinarios de primer nivel seguramente entretendrá y educará a los espectadores sobre algo que todos estamos tratando de resolver: cómo hacer que cocinar en casa sea emocionante, divertido y delicioso", dijo Sarah Aubrey, La jefa de contenido original del canal que será lanzado el próximo 27 de mayo. México (NOTIMEX)