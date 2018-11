Silvia Pinal recibe con gratitud el Premio Bravo a Mejor Primera Actriz

Por su destacada participación en la telenovela “Mi marido tiene familia”, Silvia Pinal recibió el Premio Bravo a Mejor Primera Actriz que otorga la Asociación Rafael Banquells A. C.

En charla con los medios, la diva de la televisión mexicana manifestó sentirse agradecida por ser reconocida con un Premio Bravo, “porque yo lo cree, lo crié y organice. Me siento feliz, feliz como una lombriz”.

Bromista y atendiendo a las preguntas de la prensa, Silvia Pinal compartió su satisfacción por continuar trabajando y dijo estar entusiasmada por la serie que se está produciendo en torno a su vida.

“No he visto ningún avance de mi serie, yo les he contado las cosas y lo han recibido así. Son gente decente, que me quiere y estima así que no creo que inventen nada”, expuso a propósito de la serie que está produciendo Televisa.

Con la batuta de Carla Estrada, el proyecto contará los momentos más importantes de Silvia Pinal, desde sus primeros años hasta su llegada al cine.

En la 27 edición de los Premios Bravo también se reconoció a Julieta Egurrola como Mejor actriz Antagónica en Telenovela por su actuación en “Caer en tentación”, así como a David Zepeda con el Bravo a Mejor Actor Protagónico en Telenovela por “La doble vida de Estela Carrillo”.

Otras de las celebridades que fueron reconocidas son la actriz Zuria Vega, el productor Miguel Ángel Fox, la actriz Queta Lavat, el productor Alejandro Gou, el actor y productor Mario Iván Martínez, la actriz Angelina Peláez y el actor Humberto Busto. México (NOTIMEX)