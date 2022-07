The Weeknd crea una casa embrujada para los parques temáticos de Universal

El cantante y productor canadiense The Weeknd ha creado una casa embrujada basada en su disco de estudio "After Hours" para las noches de Halloween de los parques temáticos de Universal en EE.UU., informó el complejo de entretenimiento.

La atracción, llamada "The Weeknd: After Hours Nightmare", abrirá sus puertas el próximo 2 de septiembre en Universal Orlando Resort, en el centro de Florida, y luego el 8 de septiembre en Universal Studio Hollywood, en California. En ambos casos, las entradas ya están a la venta.

"Siempre quise mi propia casa embrujada de Halloween Horror Nights, ya que Halloween siempre ha sido importante para mi música, así que este es un sueño hecho realidad. Siento que mis videos musicales han servido como plataforma de lanzamiento para una colaboración como esta", señaló en el comunicado The Weeknd, cuyo nombre de pila es Abel Tesfaye.

Universal Studios señaló que la casa embrujada tiene como inspiración el cuarto álbum de estudio del canadiense, publicado en 2020 y del que se desprenden sencillos como "Blinding Lights", "Too Late", "Heartless" o "In Your Eyes".

"El oscuro trasfondo detrás de la enigmática personalidad de The Weeknd impregnará las nuevas casas embrujadas de Halloween Horror Nights en ambas costas", señalaron los responsables de Halloween Horror Nights.

"Con los espeluznantes sonidos de 'After Hours' resonando a lo largo de la experiencia, los visitantes se adentrarán en una pesadilla viviente surrealista llena de personajes y temas grotescos inspirados en la música y los cortometrajes de The Weeknd", agrega el comunicado de prensa.

Las veladas Halloween Horror Nights se desarrollarán solo en determinadas noches hasta el próximo 31 de octubre en los parques temáticos de Universal en Florida y California. Miami (EFE)