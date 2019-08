Cambia gobierno de Donald Trump línea de soneto en Estatua de la Libertad

Una de las líneas del soneto en la Estatua de la Libertad que por más de un siglo ha dado la bienvenida a los inmigrantes que entran a Estados Unidos por Nueva York, fue modificada por el actual gobierno estadunidense, con la marcada intención de ajustarlo a las nuevas directrices oficiales.

La frase “dame tus cansados y tus pobres...” fue adicionada con el nuevo valor de la administración que lidera Donald Trump: “que puedan mantenerse en sus propios pies sin convertirse en una carga para la ayuda pública”.

La línea fue adicionada por Ken Cuccineli, director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), quien anunció que los migrantes legales que busquen tarjeta de residencia (green card) o ciudadanía, es más probable que sean rechazados si se estima que recibirán ayudas públicas en el futuro.

Especificó que solo serán bienvenidos los migrantes que pueden demostrar que serán autosuficientes e impulsados por sus propios recursos. Nadie tiene derecho a convertirse en estadunidense si no ha nacido como estadunidense, dijo el funcionario interino y para que no quedaran dudas, agregó que es un privilegio, no un derecho, convertirse en estadunidense, obtener en ese orden la residencia y la ciudadanía.

El soneto conocido de muchos como “Poema de la Estatua de la Libertad” y que se encuentra en una placa en la base de la emblemática figura, lleva en realidad el título de New Colossus y las líneas que han sido adicionadas por Cuccineli se encuentran en su parte final y son, paradójicamente, de las más citadas. Nueva York (NOTIMEX)