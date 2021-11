Caravana migrante avanza lenta por sur de entre el cansancio y las dolencias

La caravana migrante recorrió este lunes otros 30 kilómetros a pie para llegar a la localidad de Donají, en el suroriental estado de Oaxaca, y ha reducido su número a unos 800 integrantes tras 23 días de camino y más de 420 kilómetros avanzados.

Los migrantes siguieron esta jornada caminando luego de que la Guardia Nacional negara el paso de tractocamiones con plataformas sobre la carretera, los cuales desde el pasado viernes habían utilizado los migrantes como medio de transporte.

En Palomares, hicieron una escala y tras cinco horas de descanso retomaron la marcha.

Al salir, abordaron tractocamiones, pero tuvieron un incidente con la Guardia Nacional, que les ordenó descender de los mismos "por su seguridad".

Molestos por la orden, los migrantes cerraron el paso a la patrulla para exigirle que los dejara viajar a bordo. Tras una discusión que no pasó a mayores, optaron por bajar y seguir su camino a pie.

Este lunes, la caravana se percibió visiblemente mermada debido al cansancio y a que algunos de sus integrantes han aceptado los ofrecimientos de las autoridades de recibir tarjetas de visitantes por razones humanitarias y de residente permanente.

Sin embargo, empiezan a sufrir los estragos de las arduas caminatas, por lo cual las autoridades estatales de Oaxaca habilitaron un consultorio móvil para atenderlos.

Delys, una migrante proveniente de Venezuela y quien forma parte de la caravana, llevó a su hijo de 13 años a curación, quien caminó con los pies lastimados desde Matías Romero hasta Palomares.

"Es el cansancio el agotamiento muchos daños hasta en el estómago, es fuerte no es fácil, está malo él, se le infectó la uña se le enterró la uña, debido a la caminada", comentó a Efe.

DESCALIFICAN A ACTIVISTAS

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM), descalificó a los activistas que acompañan a la caravana y los acuso de mentir y manipular a los migrantes lo cual, aseguró, "agudiza" los riesgos para quienes aún integran el grupo.

Advirtió que "las mentiras y acciones" de Irineo Mujica Arzate, autodenominado líder de la caravana migrante, "mantienen en riesgo la salud e integridad física y psicológica de las personas que aún integran este contingente", señaló la dependencia en el documento.

Acusó que personas como Mujica han generado "animadversión" contra el personal de diversas instancias de gobierno, quienes al tratar de acercarse al contingente han sido rechazados e incluso agredidos con piedras y palos.

Señaló que la actitud del activista es más cercana "a los traficantes de personas" y eso hace que exista inseguridad al interior del contingente.

Ante ello, Mujica defendió su labor de 20 años apoyando a migrantes y dijo que los ataques hacia él "es la forma de ellos de contener la migración de una manera sucia perversa" porque han amedrentado a los migrantes con amenazas de no darles ayuda humanitaria lo que ha provocado xenofobia.

"Les prometen algo que nunca les podrán cumplir porque para la migración no hay una forma segura", dijo.

El INM justificó el cierre de carreteras el cual dijo, ha sido "para salvaguardar la integridad de las personas" y evitar que se pongan el riesgo al abordar las plataformas de los tráileres.

El organismo puntualizó que hasta este lunes mil 479 migrantes han dejado la caravana, en su mayoría mujeres y niños, para regularizar su estancia en el país.

Y recordó su invitación para regularizar el estatus migratorio de las personas migrantes y darles refugio en el país.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) "encontró" más de 1,5 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Este grupo se puso en marcha después de que en los primeros días de septiembre las autoridades mexicanas frustraran el avance de cuatro caravanas migrantes que partieron precisamente desde Tapachula, municipio de Chiapas fronterizo con Guatemala.

México ha detectado más de 190 mil inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74 MIL 300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Donají (Méx) EFE