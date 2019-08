Cientos de africanos varados en Chiapas mantienen la esperanza de llegar a EUA

Tras el intento de desalojo del que dijeron fueron objeto el pasado 19 de agosto, cientos de migrantes africanos se mantienen frente a la estación Migratoria Siglo XXI y mantienen la esperanza obtener la documentación que les permita transitar por México para llegar a Estados Unidos o a Canadá.

Aunque la mayoría sigue varada desde hace más de cuatro meses, agradecen el apoyo de la Policía Federal apostada en el lugar, no así de las autoridades migratorias.

De ello dan cuenta mantas blancas con leyendas como: “Abajo el racismo, no somos apátridas, tenemos nacionalidad”, “Libertad inmigrantes África”, con el mapa de esa nación, y “Libera los emigrantes”.

Frente a las instalaciones migratorias protesta el nacional africano, de nombre Abou. “¡Migración racismo! ¡Policía Federal buena persona!”, se le escucha mientras levanta el pulgar en señal de aceptación y el apoyo que les otorgan los elementos que resguardan el lugar.

Su petición es que las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y de Instituto Nacional de Migración (INM) les den resolución de sus trámites de regularización para continuar su tránsito por territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos.

Con los rayos del sol, los migrantes desalojan el frente de la estación en busca del sustento, “el pesito” como denominan a la ayuda mexicana, el apoyo en especie para sobrevivir un día más.

Manuel, su esposa y sus tres hijos permanecen frente a las oficinas migratorias, esperan el “salvoconducto” mexicano y seguir viaje. Él asegura: “A las cinco de la mañana todos procuran pan, plata para poder alimentarse; México no da nada, no apoya”.

Tras salir de Angola, su primer parada en el "continente americano" fue Ecuador, después Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras, fueron a Nicaragua; y cuando llegamos a México, más problemas. Te agarran, a veces te complican, te quitan dinero, te complican más. Más sufrimiento desde el 11 de abril que llegue. No hay solución. Tengo documento de Comar, de Migración y no da solución. No se resolvió nada".