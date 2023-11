Cineasta indio resalta a migrantes como los “héroes invisibles” de Estados Unidos

El cineasta Joseph Mathew estrena este sábado en Tucson (Arizona) su filme ‘The Long Walk of Carlos Guerrero’, que narra el drama de los migrantes en la frontera con México, a quienes describe como unos “héroes invisibles” en Estados Unidos, según dijo en entrevista con EFE.

“Esta es una película de aquí, del desierto (de Arizona), donde diariamente se vive, se sufre y desaforadamente también se muere en la frontera”, se lamentó Mathew, nacido en India y quien por tres años documentó en esa región historias de migrantes para otro proyecto.

Mathew asegura que como inmigrante este tema es algo que le llega “profundamente al alma”.

“Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen muy pocos derechos y viven en un constante temor. Sin embargo, algo de lo que no se habla mucho son las consecuencias que sufren en silencio por ser indocumentados, como es no tener contacto con sus familia, no poder regresar a sus países a ver a sus padres, hermanos, inclusive esposas o hijos”, expuso.

En su opinión, los indocumentados son “héroes invisibles” en Estados Unidos “que hacen demasiado por la sociedad y son quienes menos reciben reconocimiento”.

En la película participa como actor Mike Wilson, un activista local que por años dejó recipientes con agua dentro de la reserva indígena Tohono O’odham en el desierto de Arizona con el fin de salvar las vidas de los migrantes que tratan de cruzar el desierto de forma irregular.

“Tengo la esperanza de que algún día cambien las cosas, que el Congreso apruebe una reforma migratoria que enfrente de una forma humanitaria la crisis migratoria”, dijo Wilson a EFE.

Wilson se interpreta a sí mismo en la cinta, exponiendo los esfuerzos que se realizan en el sur de Arizona para tratar de brindar ayuda humanitaria a los migrantes y salvar vidas.

Tanto Wilson como Mathew lamentaron la forma en que los migrantes siguen siendo criminalizados y cómo el tema migratorio es utilizado muchas veces por políticos, particularmente en tiempos de elecciones.

La producción independiente tendrá su estreno en el sur de Arizona este sábado en la ciudad de Tucson, donde ambos estarán presentes.

“Era muy importante para nosotros que el primer público que viera esta película fuera en Arizona. Esta es una película de aquí, del desierto, donde diariamente se vive, se sufre y desaforadamente también se muere en la frontera”, dijo Mathew.

“Este ha sido un proyecto que tiene un largo camino. Comencé escribiendo el guión para la película en 2006. Para mí era muy importante contar el lado humano”, dijo el escritor, director y productor de la cinta.

Este filme independiente relata la dura travesía de Carlos Guerrero, un indocumentado que trabaja como chef en la ciudad de Nueva York.

Después de 12 años de vivir en EE.UU., Carlos, un personaje ficticio, se ve forzado a regresar a México para despedirse de su madre, que está muy enferma.

La película se enfoca en su travesía de regreso a Estados Unidos y los riesgos que debe pasar al internarse en el peligroso y muchas veces mortal desierto de Arizona, donde conoce a una niña originaria de El Salvador.

La historia se nutre de las historias y testimonios que Mathew recopiló cuando hizo ‘Cruzando Arizona’, un documental sobre el tema migratorio en la frontera.

“A principios del año 2000 vi un artículo en el New York Times sobre el incremento en las muertes de migrantes en la frontera. De inmediato me trasladé a la ciudad de Tucson en Arizona, sin imaginar que los siguientes tres años de mi vida los pasaría en la frontera documentando las historias de los migrantes”, dijo el director.

La cinta también está inspirada en cierta medida en el mexicano Carlos García, un talentoso chef y gran amigo de Mathew que murió de cáncer en Nueva York en 2015.

García trabajó en uno de los restaurantes del famoso chef estadounidense Anthony Bourdain, ya fallecido.

Oriundo del estado mexicano de Puebla, García comenzó su carrera lavando platos y trabajó muy duro en restaurantes de Nueva York hasta alcanzar la posición de chef pese a que durante gran parte de su recorrido profesional fue un inmigrante indocumentado. Tucson (EFE)