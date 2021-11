Denuncian que alguacil de San Diego ha colaborado en 200 detenciones del ICE

Abogados que representan a organizaciones civiles participaron en una audiencia en la que el público denunció que el alguacil del condado de San Diego, William Gore, ha colaborado en unas 200 detenciones de migrantes, pese a leyes estatales que le impiden ayudar a autoridades federales de inmigración.

“El alguacil de San Diego no entrega directamente la información de detenidos a agentes de migración; es decir que no viola directamente las leyes de California, sino que deja a la vista de los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) esa información en detalle para que hagan las detenciones”, dijo a Efe el activista Pedro Ríos.

Ríos, director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, dijo que el cálculo que tienen las organizaciones civiles es de 200 detenidos desde que empezó el año fiscal 2020 a la fecha, es decir desde octubre de 2019.

La audiencia en el edificio de gobierno del condado se llevó a cabo con base en la Ley de la Confianza estatal, que hace que el alguacil rinda cuentas al público por lo menos una vez cada año sobre su desempeño y no colaboración con agencias de inmigración.

La ley estatal SB54 prohíbe a empleados públicos de cualquier nivel colaborar con autoridades federales de inmigración, una legislación por la que a California se le conoce como “estado santuario”.

En la audiencia de esta noche participaron los abogados Dulce García, presidenta del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes de San Diego; Monika Langarica, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU); María Chávez, presidenta de la Asociación de Abogados de La Raza, e Ian Seruelo, abogado de la Alianza Laboral Asia Pacífico Americana.

“Mi familia fue separada por una deportación a causa de la colaboración del alguacil con el ICE”, dijo la abogada García en testimonio para Efe.

Sostuvo que “mientras continúe esa colaboración del alguacil con agencias del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), el Condado de San Diego seguirá siendo cómplice de la separación de familias y la deportaciؚón de los miembros de nuestra comunidad”.

En un comunicado, esos abogados, aseveraron que “el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego continúa permitiendo que se comparta información con el ICE”.

Dijeron que al compartir información, el alguacil “permite que el ICE acceda a las cárceles del condado de San Diego para entrevistar a las personas y transfiera a las personas a la custodia del ICE, lo que hace que todos los habitantes de San Diego estén inseguros”. San Diego (EFE