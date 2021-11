Hombres armados asaltan a migrantes que se unían a nueva caravana en México

Hombres armados asaltaron a cuatro migrantes que caminaban en Chiapas, en el sureste mexicano, para unirse a la nueva caravana que se formó esta semana para llegar a Ciudad de México.

Cuando los migrantes de Venezuela, Cuba y Honduras llegaron al parque central de Escuintla, denunciaron que los asaltantes los despojaron de dinero, celulares y sus escasas pertenencias.

"Los migrantes fueron asaltados en las inmediaciones de las vías del tren y los intimidaron con armas largas", aseveró Luis Rey García Villagrán, coordinador general del Centro de Dignificación Humana, que se ha convertido en vocero de la caravana.

El ataque ocurrió cuando los extranjeros pretendían unirse a la nueva caravana migrante, que recorre desde hace cuatro días Chiapas con miles de haitianos y centroamericanos, mientras la primera caravana surgida hace casi un mes descansa en Veracruz, en el Golfo de México.

El migrante de Cuba, que pidió no revelar su identidad, explicó a Efe que desde hace dos días venían alcanzando la caravana a pie, pero los ladrones los atracaron.

"Nos dijeron 'si miran para atrás, los mato', nos quitaron todo, se adelantaron y se fueron", contó.

El migrante hondureño Omar Arias expuso que sus asaltantes viajaban en dos motos.

"Nosotros rogamos por nuestra vida, porque no traíamos nada de valor, solo el dinero de nuestra comida y nuestros celulares", narró.

La preocupación de los migrantes es que los asaltantes puedan comunicarse con sus familiares y decirles que están secuestrados para pedir una recompensa.

Los extranjeros se acercaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y acudirán a la fiscalía especializada en migrantes para interponer su denuncia.

"Que no se meta con nosotros, que vamos en santa paz", pidió García Villagrán al crimen organizado.

Dos caravanas avanzan por México mientras la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) "encontró" más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

México ha detectado más de 190.000 inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74 MIL 300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

La primera caravana, en la que ahora solo viajan cerca de 400 personas, descansa este domingo en Acayucan, Veracruz, en el sureste del país, después de salir hace casi un mes y alcanzar un máximo de entre 5 MIL y 6 MIL integrantes, que han ido desertando.

Esta segunda caravana de migrantes, en su mayoría de Haití y Centroamérica, arribó el sábado al municipio de Escuintla tras haber caminado unos 36 kilómetros desde Huixtla. Tapachula (EFE)