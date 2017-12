Líder senatorial descarta arreglo presupuestario para "dreamers" en EUA

Por José López Zamorano. Corresponsal

Washington, 19 Dic (Notimex).- El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, declaró hoy "muerto" legislativamente cualquier intento de incluir un alivio migratorio para los jóvenes migrantes conocidos como “dreamers”, la mayoría de ellos mexicanos, en las negociaciones presupuestales para 2018.

“No vamos a hacer DACA (el programa que impide la deportación de los jóvenes) esta semana… Tenemos mucho tiempo para hacerlo”, dijo en entrevista con la cadena Fox News.

McConnell dijo haber discutido el tema del programa DACA con el líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, e insistió en que cualquier arreglo deberá esperar hasta el próximo año.

A menos que el Congreso apruebe un acuerdo para ellos, los "dreamers" podrían empezar a ser elegibles para la deportación a partir del 5 de marzo de 2018.

Schumer ha sido cuestionado por los “dreamers”, algunos de los cuales se encuentran detenidos y en ayuno en un centro de reclusión migratoria, al considerar que el senador demócrata ha incumplido su promesa de incluir un alivio para los jóvenes migrantes en las leyes de gasto.

Aunque un grupo de legisladores demócratas condicionan la aprobación de la ley de gastos del año fiscal 2018 a la inclusión de la iniciativa de ley Dream, esta postura no ha sido respaldada por la líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ni por Schumer en el Senado.

Pelosi fue recibida con una ruidosa protesta en su distrito electoral de San Francisco por no tomar una posición más firme en defensa de los beneficiarios del DACA.

Cientos de “dreamers” mantienen desde hace unos días una carpa en el llamado Mall, la explanada verde que conecta al Capitolio con el Obelisco en Washington, para reclamar a los legisladores una solución migratoria este año.

Este martes por la mañana, un grupo de senadores demócratas emplazó a los republicanos a aprobar una iniciativa de alivio migratorio para los “dreamers”, a cuatro días de que venza el plazo para un acuerdo presupuestal el 22 de diciembre.

“Si los republicanos se rehúsan a hacer lo correcto y proteger a los 'dreamers' en la iniciativa de gasto de largo plazo, entonces ellos van a causar el cierre del gobierno, porque yo no voy a votar por ninguna ley de gastos de largo plazo que no proteja a los 'dreamers'. Punto”, dijo la senadora demócrata de Nueva York Kirsten Gillibrand.

La senadora demócrata de California, Kamala Harris, coincidió con el reclamo y sostuvo: “no podemos esperar, estamos hablando de mas de 700 miljóvenes que sólo conocen este país como su casa... tenemos que hacerlo antes de fin de año, no en enero, no en febrero, no en marzo. Ahora”, subrayó.

Consultada al final del evento si confiaba en que sus colegas demócratas se mantendrían firmes en oponerse a la ley de gasto a menos que incluya una iniciativa de alivio migratorio para los "dreamers", la senadora reconoció su preocupación.

A diferencia de la reforma fiscal, que requiere mayoría simple de 51 votos en el Senado por haber sido aprobada por el procedimiento de reconciliación legislativa, la ley de gastos de largo plazo requiere el apoyo de 60 senadores.

Los demócratas apoyan en su mayoría que se incluya la iniciativa de ley Dream, que no solo legaliza a los jóvenes "dreamers", sino que abre una ruta para la ciudadanía a todos los beneficiarios del DACA y, eventualmente, a sus padres.