La migración a través del teatro

• La compañía Proyecto Perla inicia temporada con apoyo de ACNUR

A fin de visibilizar la problemática de la migración, Proyecto Perla presentará en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón Cosas pequeñas y extraordinarias, dirigida principalmente al público infantil, con funciones el 27 de octubre y 3, 9 y 10 de noviembre.

Daniela Arroio Sandoval, codirectora y coescritora de la obra, dijo que la puesta en escena se centra en la historia de una niña de ocho años que se ve en la necesidad de migrar con su familia a otro país, debido a la situación violenta que se vive en el suyo.

Se trata de "Emma", que transita por un proceso de llegar a un lugar desconocido donde se habla otro idioma, se comen cosas distintas y hay un clima diferente, y ella tiene que entender que debe alejarse de la nación donde nació y adaptarse al nuevo que la recibe.

En su nueva residencia conoce a un gato que la acompaña y también a una amiga que se llama "Maya", que la ayuda a adaptarse al difícil y actual tema de migración.

Dijo que al escribir la obra no pensaron en un país en específico, sino que puede ser cualquiera para que la gente se sienta identificadda con esta historia que es muy universal. “Obviamente nos inspiramos en sucesos acontecidos en México, en Latinoamérica y en diversos hechos que están pasando en la actualidad”, enfatizó.

Arroio Sandoval agregó que "Emma" es coleccionista de cosas pequeñas y extraordinarias y tiene toda una colección, pero cuando llega a otro territorio no encuentra nada y no le interesa nada, y por ello está muy enojada porque no entiende porque se tuvo que ir de su país.

De ahí que la convivencia con el gato y el tiempo logran que ella encuentre poco a poco las cosas pequeñas y extraordinarias que hay en ese lugar, por lo que en la puesta en escena participan cuatro actores.

En cuanto a la escenografía dijo que se hace todo en vivo, se apoyan de dos pantallas y tienen una caja de luz donde van colocando ilustraciones, animaciones y todo aquello que se ve en vivo se va proyectado al mismo tiempo en las pantallas.

La compañía realiza esta temporada con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que se acercó a ellos en el marco de las caravanas de migrantes que están llegando a México y que hacen que crezca la xenofobia en contra de los migrantes.

ACNUR busca visibilizar el tema de la migración de una manera que se pueda entender que los migrantes no están aquí porque quieren, sino porque están viviendo una situación muy violenta en su entorno.

De ahí que “CulturaUNAM está haciendo temporada en coproducción con ACNUR, por lo que la entrada a la obra es libre, ya que el organismo internacional le quiere dar visibilidad a esta problemática que se enfrenta en todo el mundo, pero en este caso específicamente en México”. México (NOTIMEX)