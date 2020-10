Legisladores hispanos piden una pausa en las deportaciones expeditas

El Caucus Hispano en el Congreso (CHC) demandó al Gobierno del presidente Donald Trump que detenga las deportaciones expeditas que agentes federales de inmigración realizan sin la audiencia que marca la ley o la posibilidad de apelaciones.

La deportación expedita "tiene menos protecciones de procedimiento que los trámites formales de deportación y los ciudadanos nacidos en el exterior no tienen derecho al asesoramiento legal, no tienen derecho a una audiencia, y no tienen derecho a una apelación de un dictamen adverso", escribió el presidente del CHC, Julián Castro, demócrata de Texas.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció la semana pasada esta política, ordenada en julio, que amplía del número de extranjeros que quedan sujetos a la deportación inmediata.

El cambio principal en los procedimientos consiste en la autorización para que los agentes de ICE detengan y deporten a los inmigrantes indocumentados en cualquier parte del país, en lugar de limitarse a la franja fronteriza con México.

La medida se aplica a los inmigrantes indocumentados que hayan estado en el país por menos de dos años y no hayan obtenido de un tribunal de inmigración su libertad provisional.

En su carta al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, Castro sostuvo que "la aplicación de esta política, preñada de consecuencias, carece de transparencia y luce como una medida apresurada".

"Esta expansión ha abierto interrogantes significativas en lo que hace a la relación entre las amplias atribuciones del gobierno sobre el ingreso y deportación de inmigrantes, y los derechos al debido proceso de los inmigrantes ubicados dentro de Estados Unidos", agregó.

El CHC asimismo criticó el proceso de instrucción que reciben los agentes de ICE para calificar en la tarea de llevar a cabo las deportaciones expeditas. ICE anunció un curso por internet, pero los legisladores hispanos argumentan que no hay información detallada acerca de esta formación.

"No hay otra información disponible acerca de la forma en que DHS e ICE ejecutarán esta política, el proceso de la deportación expedita ampliado, el contenido del curso de instrucción o cuándo entra en efecto esta medida", añadió Castro.

El legislador advirtió a DHS e ICE que deben informar plenamente al Congreso acerca de esta política y cómo se aplicará. Washington (EFE)