México reporta caída de 32 % de las peticiones de refugio en frontera sur de enero a abril

Las peticiones de migrantes que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado de enero a abril de 2024 fueron 10 MIL 148, una caída de 32 % luego de recibir 17 MIL 441 peticiones en ese mismo periodo de 2023, informó este viernes la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

La institución, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) del gobierno mexicano, señaló que los migrantes hondureños ocuparon ese tiempo el primer lugar con 17 mil 441 solicitudes seguido de los cubanos con 8 mil 833 solicitudes.

De Honduras, Cubas, Haití y El Salvador son las principales peticiones de migrantes que busca asilo político en el límite de México con Guatemala, donde la Comar ha tenido un alivio en los últimos meses.

“A pesar de esta baja, seguimos al mismo ritmo en lo que va de este Gobierno” (2018-2024 y que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo un funcionario de la Comar en la frontera sur, que pidió no ser identificado.

En Tapachula, la principal ciudad que concentra la mayor cantidad de las solicitudes de asilo en México, se informó que donde no ha parado el ritmo es en las entrevistas de elegibilidad y análisis de la misma para lograr la resolución y determinar si se reconoce o no la condición de refugiado.

El migrante de Honduras Nain Lobo contó que llegó hace cuatro meses a Tapachula cuando había entre mil y 2 mil personas diarias haciendo su trámite.

“Desde que estoy en mis trámites han bajado las personas, casi no viene gente, será que buscan el tren o tienen otros caminos, yo no conozco, solo conozco hasta acá, nunca he estado antes en México, sé que buscan otras rutas por ejemplo en el tren que le dicen la ´Bestia´ o con coyotes (traficantes) como decimos”, explicó.

Hace cuatro semanas había grupos de 50 personas o familias que llegaban a dormir al interior del perímetro de las oficinas de la Comar, pero últimamente ha bajado hasta un 90 % la presencia de solicitantes de asilo, al no esperar los trámites que ofrece la institución.

Este migrante, que se dedica a vender baleadas y pollos con tajadas, originarias de su país, tiene su local cerca de la Comar y lo atiende junto a con esposa, contó que la Comisión únicamente brinda refugio para establecerse en México, como en su caso que huyó por el riesgo de las maras y pandillas.

A escasos 50 metros en un campamento improvisado, se encuentra la casa de campaña de Dilver Enrique Contreras, quien también busca el trámite.

“En las últimas semanas se nota poca gente, ha disminuido mucho, más que todo para refugio, el proceso es un poco largo y tarda seis meses la resolución”, expuso.

En cifras totales por año, la Comar reportó 140 mil 831 peticiones en 2023 y 119 mil 083 de 2022.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), unos 324 mil ciudadanos de Honduras, Guatemala y El Salvador llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en 2023, lo que supone una reducción del 29 % respecto a 2021.

La migración en México fue desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar con el objetivo de cruzar el país para llegar a Estados Unidos y el arribo de migrantes se ha mantenido en los últimos años a pesar de la pandemia y de las restricciones impuestas por países de la región. Tapachula (EFE)