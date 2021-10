Migración, racismo y LGTB se darán cita en el Festival de Cine de Morelia

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) retomará la presencialidad en sus salas y las calles del estado mexicano de Michoacán como un referente más del quehacer cinematográfico del país y el mundo gracias a su diversidad de propuestas y temáticas.

Hasta el 1 de noviembre, Morelia vivirá el regreso de personalidades del cine nacionales e internacionales tras un año de poca actividad presencial debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus.

SELECCIÓN OFICIAL MEXICANA

Diez títulos mexicanos competirán por uno de los premios más importantes del festival entre los que temas como la corrupción, la migración, el poder, los orígenes indígenas, la comunidad LGBT, el racismo y el clasismo, se harán presentes a través de diversas narrativas.

Alonso Ruizpalacios mostrará "Una película de policías", un documental que propone reinventar las reglas del género a través de la crítica a los cuerpos de seguridad.

Con "Los minutos negros", Mario Muñoz transforma una novela literaria a una pieza cinematográfica con una historia que humaniza y dignifica la vida de las mujeres mientras retrata el oscuro y corrupto ambiente político y judicial del país en los años 60.

Asimismo, Sergio Flores Thorija vive su regreso al festival con "Travesías", un retrato a los privilegios o desventajas que supone la azarosa situación de nacer en un determinado país.

La infancia se hace presente en filmes como "El hoyo en la cerca", de Joaquín del Paso, quien desde ahí aborda el clasismo y racismo y la responsabilidad de los adultos frente a la educación.

Mientras que Rodrigo Plá y Laura Santullo ponen sobre la mesa temas de salud mental infantil al contar la historia de un niño con el trastorno de déficit de atención en "El otro Tom".

También la infancia y cuestionamientos a la masculinidad están presentes en "Estación catorce", de Diana Cardozo, un filme sobre la fragilidad de la vida después de que un niño de siete años que pierde a su padre.

Temáticas femeninas también se presentarán en la selección, con filmes como "Nudo mixteco" de Ángeles Cruz y "Hope, Soledad", de Yolanda Cruz, que además de retratar historias de mujeres representan el talento femenino en la industria.

Asimismo, la directora ganadora a mejor película del festival en el 2013, Claudia Sainte-Luce, retrata el trayecto de una madre en busca de su hijo quien ha sido secuestrado.

También una reflexión sobre el amor y el sentimiento de desolación de jóvenes se vislumbra en la película "50 o dos ballenas se encuentran en la playa", de Jorge Cuchí.

PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL

El estreno de "Annette" en la inauguración de la edición 19 del festival, del cineasta francés Leos Carax, es uno de los eventos más esperados por el público puesto que contará con la presencia del director, quien mantendrá una charla con los asistentes a la retrospectiva de su obra en diversos días del evento.

Asimismo, el director canadiense Jason Reitman es otro de los invitados especiales internacionales del festival, quien con su película "Ghostbusters: Afterlife" no solo continúa con el legado de su padre, el director de "Ghostbusters" (1984), Ivan Reitman, sino que cerrará las actividades del encuentro cinematográfico en vísperas de la celebración de Día de Muertos.

Además, habrá proyección de filmes internacionales como "The Card Counter" de Paul Schrader, "The French Dispatch" de Wes Anderson, "Last Night in Soho" y "The Spark Brothers" de Edgar Wright, así como "Land" de Robin Wright. Morelia (EFE)