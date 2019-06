Pence contrasta actitud de México con la demócrata hacia migración

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, cuestionó de nuevo la actitud de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en materia migratoria, y resaltó la que sigue México al enviar a 15 mil soldados a la frontera.

"México mantiene su promesa y envió 15 mil soldados a la frontera para ayudar con la crisis", escribió el vicepresidente en su cuenta de Twitter, mensaje que en pocos minutos reenvió en su propia cuenta el presidente estadunidense Donald Trump.

Añadió que "mientras tanto los demócratas no financiarán camas para niños migrantes" y cerró su mensaje con la frase contrastante de que "México sigue haciendo más que los demócratas del Congreso para asegurar nuestra frontera y es tiempo de que den un paso adelante".

La llegada de migrantes sin documentos a la frontera mexicano-estadunidense ha creado una fuerte presión que en el caso estadunidense se refleja en fallas para atender a los recién llegados, en particular los menores de edad, muchos viajan sin compañía.

Reportes de prensa subrayan que los niños que detienen los guardias fronterizos estadunidenses son mantenidos sin los elementos básicos para su aseo personal, como jabón, sin olvidar ropa limpia y alimentos adecuados.

El Congreso estadunidense podría votar fondos por cuatro mil 500 millones de dólares para ayuda humanitaria destinada a la región suroccidente de la frontera estadunidense, donde más se resienten las medidas migratorias restrictivas de la administración Trump.

Empero, legisladores demócratas han expresado su temor de que la Casa Blanca use esos fondos, si se aprueban, para sus "agresivas tácticas incluyendo deportaciones que ha prometido que empezarán en dos semanas más", señaló The New York Times.

Hace una semana el presidente Trump lanzó su campaña en busca de la reelección en el cargo por cuatro años más (2021-2024), donde ubicó al tema migratorio como uno de los centrales. Washington (NOTIMEX)