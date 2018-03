Piden en Canadá se revierta orden de deportación de madre guatemalteca

La organización de apoyo a inmigrantes No One is Illegal (Nadie es ilegal) denunció el atropello que sufrió una inmigrante centroamericana que fue arrestada en su domicilio de Montreal, una de las ciudades santuario de Canadá.

Hace más de un año Lucy Francineth Granados dejó a sus tres hijos con su madre y se subió al tren de inmigrantes conocido como “La Bestia”, en el que atravesó México, luego Estados Unidos hasta llegar a Montreal, Canadá.

Siendo el único sustento de su familia, luego de que su esposo murió, Lucy llegó a Canadá y pidió refugio, mismo que le fue negado. Con el fin de seguir enviando dinero a sus hijos, decidió quedarse.

El verano pasado solicitó la residencia permanente por razones humanitarias, que es como el último recurso de inmigrantes sin estatus.

En enero de este año un agente de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por su sigla en inglés) llamó a su abogado diciendo que el expediente de Lucy no sería revisado hasta que ella se presentara para ser deportada.

Esta acción fue catalogada por No One is Illegal como una acción ilegal ya que todo oficial de migración debe estudiar las solicitudes por razones humanitarias, aunque las personas se encuentren en Canadá.

El abogado de Lucy pidió una explicación al respecto tanto al Ministerio de Inmigración como a la CBSA, pero no recibió respuesta, según explicó la asociación de apoyo a migrantes.

El pasado 20 de marzo un agente de CBSA entró al domicilio de Lucy, quien es integrante del Colectivo de Mujeres sin Estatus, y se la llevó arrestada por no tener documentos, haciendo caso omiso de su solicitud por razones humanitarias.

La madre guatemalteca se encuentra en el Centro de Detención de Laval, en Montreal, donde esta tarde la organización No One is Illegal llevó a cabo una manifestación en apoyo de su liberación y regularización migratoria.

“Según la información de Migración, el expediente de Lucy está siendo evaluado y se espera una respuesta en los próximos días pero ella está detenida y cuenta con una orden de deportación”, explicó No One is Illegal.

En Canadá existen cinco ciudades santuario: Toronto, Hamilton, Vancouver, London (Ontario) y Montreal, mientras que otras más, como Ottawa (capital), Regina, Winnipeg y Saskatoon analizan la posibilidad de adoptar planes en favor de los indocumentados.

En Toronto también se han registrados casos similares en donde las personas están siendo arrestadas en sus domicilios pese a que tienen alguna petición de asilo en proceso, como fue el caso de una “dreamer” mexicana quien prefirió el anonimato, pero explicó que había pedido refugio, se lo negaron y tras más de diez años en Canadá pidió la residencia por razones humanitarias.

Mientras su caso estaba siendo revisado, llegaron a su puerta agentes fronterizos y se la llevaron arrestada. Gracias a la intervención de su abogado y a la consideración del juez del centro de detención, quien -al no entender por qué había sido detenida si tenía un amparo migratorio- le dio un permiso de trabajo. Toronto (NOTIMEX)