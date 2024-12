Venezolanos piden a Trump que ayude a cambiar el Gobierno para frenar caravanas en México

Venezolanos en la frontera sur de México, donde representan más de la cuarta parte de la migración irregular detectada este año, piden al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ayuda para resolver la crisis política de Venezuela, lo que, según ellos, frenaría las caravanas migrantes.

El gobierno mexicano detectó 266 mil 846 migrantes irregulares de Venezuela de enero a agosto, lo que implica un 28,85 % del total de 925 mil 085 de todas las nacionalidades este 2024 y un aumento del 142,76 % frente a los 109 mil 920 venezolanos reportados en los primeros ocho meses de 2023, según la Unidad de Política Migratoria.

Venezolanos varados en Tapachula, en el límite de México con Centroamérica, expresaron a EFE que el fenómeno se debe a la crisis tras la reelección proclamada del presidente Nicolás Maduro, por lo que solicitan a Trump que ayude a aliviar el conflicto si es que quiere detener la migración hacia Estados Unidos.

“Si ellos quieren frenar la migración, fácil, ayuden a sacar a Maduro de allá y esto se va acabar porque nosotros no estamos migrando y pasando por cosas horribles porque queremos, lo hacemos por la necesidad porque para nadie es un secreto la condición política y económica”, expresó Michell, migrante de Venezuela.

Caravanas de polémica

Las caravanas migrantes causan renovada polémica desde noviembre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en una conversación telefónica con Trump que estos grupos “ya no llegan” a la frontera con Estados Unidos, mientras él ha prometido aranceles del 25 % a los productos mexicanos si no frena “la invasión” de migrantes y drogas.

Pero el venezolano Julio Solano pide a la mandataria reforzar la atención a los migrantes que viajan en caravanas para otorgarles ayuda humanitaria durante su paso por México.

“Nosotros le hacemos un llamado de atención a la presidenta de México que nos apoye humanamente a los migrantes que parten de un punto central a otro”, manifestó.

América Pérez, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Tapachula, advirtió de que pese a la retórica las personas siguen llegando, avanzando y cruzando las fronteras para llegar a Estados Unidos.

Por ahora, acotó, hay migrantes que prefieren hacer su proceso por la vía regular con ‘CBP One’, aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que permite gestionar una cita desde el sur de México.

“El flujo sigue, creo que las dinámicas han cambiado el tiempo que se quedan las personas, se quedan poco tiempo en Tapachula y deciden avanzar más en el trayecto, por eso es que salen grupos de 10 o 15 personas para avanzar”, explicó a EFE.

De igual forma, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), externó que ahora los migrantes intentn caminar desde Tapachula hasta Juchitán, en el vecino estado de Oaxaca.

El activista, quien suele acompañar las caravanas, estimó que unos 10 mil migrantes han salido en estos contingentes desde el comienzo de la Administración de Sheinbaum, el 1 de octubre.

Por ejemplo, la caravana migrante que salió de Tapachula la semana pasada intentó llegar al municipio de Pijijiapan a paso lento en medio de tensiones por la presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que intentan desarticular el grupo para llevarlos a Tuxtla Gutiérrez y Campeche. Tapachula (EFE)