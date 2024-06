¡Ese hermoso y complejo reto de ser papá!

Por Roberto PELÁEZ

Los padres son hombres normales y corrientes convertidos en héroes

El padre -no lo dude nadie- es una figura de importancia capital dentro de la familia, aporta -ejemplo aparte- un sentido de pertenencia para los hijos y la sociedad, por eso no faltan quienes aseguran que la frase ‘padre es cualquiera’ es un error colosal. Alguien aseguró que el título de padre es el más noble que un hombre pueda llevar. ¡Y no le falta razón!

Lo anterior viene a colación por celebrarse este domingo 16 el ‘Día de los Padres’.

Figura de singular apoyo es sin dudas el padre, quien deviene en una especie de patrón para los hijos, les brinda seguridad, les ayuda a adquirir independencia; su presencia en el hogar contribuye, junto a la madre, a forjar la identidad del menor.

Por muchos años el padre fungía como el encargado de proveer, más que todo en lo relacionado con renglón económico, sin embargo tras la incorporación de las madres al trabajo (en ocasiones hasta con mejor salario), el progenitor forma parte en estos tiempos de la vida cotidiana del hogar y del cuidado de los niños... los padres están más involucrados, velan por los pequeños, comparten muchas actividades, supervisan las tareas.

Los padres son educadores, como también lo son los abuelos; el rol de los padres es indispensable en la formación de los hijos. Si bien su papel ha cambiado con el paso del tiempo en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus hijos, la labor del progenitor no pierde un ápice de importancia, por el contrario.

Resulta muy importante que exista en la vida de todo menor la figura paterna, ésta debe brindar apoyo a la madre, no hay dudas de que incluso desde el mismo embarazo su ayuda es fundamental, después del nacimiento su responsabilidad adquiere otras características, debe ofrecer seguridad a todos en casa, a la vez que transmite valores, está llamado a educar con el ejemplo, motivar y apoyar a los menores.

Los padres deben insistir, una y otra vez, en la importancia capital de que los hijos crezcan con buenas costumbres, sean respetuosos, solidarios, concedan especial interés a la educación, más allá incluso de lo docente, hagan hincapié en la calidad humana, los sentimientos y la sensibilidad. Los padres deben tomarse el mayor interés en que sus hijos aprendan a respetar, a valorar el trabajo ajeno.

La interacción del padre con sus hijos tiene una importancia vital, tanta, que es en extremo difícil suplirlo, ese mismo vínculo permitirá al pequeño formar, desarrollar una personalidad, tener confianza en sí mismo, socializar, adaptarse al mundo que lo rodea. En el proceso, una gran responsabilidad corresponde al padre.

Con el tiempo, el mismo cambio de responsabilidades ante la incorporación de las mujeres al trabajo, la paternidad se ha convertido en una especie de reto, en una tarea de primer orden, claro, también es gratificante en grado sumo, permite fomentar relaciones padre-hijo con más confianza, brinda la posibilidad de ser admirado, reconocido como una presencia importante, capital.

Es en extremo difícil, si no se está ahí -en el hogar, junto a los hijos, a la familia- ofrecer toda la atención que los menores necesitan, exigen, requieren, y eso también pasa por el cariño, el desvelo, los cuidados necesarios...

Los padres deben liderar a sus familias con amor y rectitud, ellos son responsables de satisfacer las necesidades de la vida, y proteger a sus familias.

La convivencia es excelente para ayudar en la formación y desarrollo de los hijos, gracias al ejemplo, se puede lograr que sean buenos hombres y mujeres, para la sociedad.

Asumir el reto constante de ser un buen padre marca la diferencia entre el desarrollo emocional y social de los hijos; encarar este ‘desafío’ es algo maravilloso, hace crecer al hombre como ser humano... le permite ‘entregar’ a la sociedad mejores personas.

Este domingo 16 se celebra el Día de los Padres, sirvan estas líneas para reconocer a los progenitores. En nombre de los dueños de este semanario, del equipo de trabajo, a cada uno de ustedes: FELICIDADES.