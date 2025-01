¿Cómo actuar en caso de detención migratoria?

Las personas que viven en EEUU tienen derechos sin importar su situación migratoria.

En caso de detención por cualquier autoridad, tienes derecho a: Permanecer en silencio. Si te piden que te identifiques, sólo debes dar tu nombre. Expresar que no estás de acuerdo en que revisen tu persona, tu casa o tus pertenencias.

Si te arrestan, tienes derecho a: Solicitar un abogado, realizar una llamada en las primeras horas de arresto. Comunicarte con tu consulado. No firmar documento que no entiendas. Pide hablar con tu abogado.

Tu integridad física y moral, y la de tu familia, deben de ser respetadas.

Ante detención por agentes de inmigración:

Mantén la calma y sé respetuoso, obedece las indicaciones de la autoridad, mantén siempre las manos donde la policía las pueda ver, no te resistas, no forcejees, NO golpees a un(a) oficial, no digas mentiras ni entregues documentos falsos, no discutas, no te resistas ni obstruyas a la Policía, aunque seas inocente y estén violando tus derechos.