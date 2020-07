¿Cuánto cobra un abogado?

Por el abogado Eric PALACIOS

Esta es una pregunta que en mi profesión escucho casi a diario. ¿Cuánto cobra por este trámite? Cuánto cuesta un divorcio? ¿Qué tan cara es una bancarrota? Entre otros temas.

La respuesta casi siempre es: depende. Depende de su caso y el trabajo envuelto. Pero hay algunas pautas que por lo general se pueden aplicar a casi todo caso.

Casos de accidente de auto o accidente laboral y otras lesiones:

Un abogado por lo general no cobra por adelantado. Únicamente cobra al final del caso, al ganar el caso (obtener compensación para el cliente).

Esto se debe a que la mayoría de las personas que sufren accidentes no tienen los recursos para pagar los gastos médicos ni un abogado, peor si debido al accidente han perdido el empleo o no pueden trabajar; la mayoría de los abogados cobra un porcentaje de la compensación total, y si no hay compensación el abogado no cobra por su trabajo.

Es digno de mencionar que muchos de los gastos médicos causados por un accidente tampoco se pagan hasta el final del caso. Así el cliente tiene acceso a terapias y tratamiento médico sin tener que preocuparse de pagarlas de su bolsillo.

Casos de Divorcio, custodia, manutención:

En estos casos el abogado generalmente cobra por hora. Cada mes el abogado envía al cliente un estado de cuenta indicando las horas trabajadas y el costo de tal trabajo. Muchas veces se paga un avance y el abogado cobra sus honorarios de este dinero. Cuando se agota este dinero se pide al cliente que pague otro avance.

Otros abogados cobran una cantidad fija. Un abogado con experiencia ya sabe más o menos cuánto trabajo está envuelto en cierto trámite y pone un precio fijo por su trabajo. Sea que tenga que trabajar más de lo esperado o no, el cobro al cliente sigue igual.

Inmigración y bancarrota:

Estos casos por lo general se manejan con un precio fijo. Por un lado están los honorarios del abogado y encima los gastos de registrar el caso en la corte. Se puede pagar por adelantado o se puede pagar en pagos mensuales, dependiendo las circunstancias.

Casos criminales:

Generalmente se paga al contratar al abogado. Se puede hacer un plan de pagos dependiendo el caso.

Consultas:

¿Se cobran las consultas? Nuevamente depende. En casos de accidentes y lesiones generalmente no. Se atiende al cliente sin costo para asesorarlo sobre su caso. En casos de cargos criminales y bancarrota generalmente tampoco se cobra la consulta inicial.

Casos de inmigración y de divorcio pueden variar. Hay abogados que no cobran la consulta inicial, hay abogados que sí cobran, ya que están dedicando tiempo valioso para asesorar al cliente.

Disputas civiles:

Estos casos envuelven problemas entre socios y negocios, disputas sobre propiedades, contratos, pleitos con vecinos... en estos casos generalmente los abogados cobran la consulta y luego cobran su trabajo por hora.

¿Si usted necesita un abogado?: Es importante preguntar. Casi a diario hablo con personas que sufrieron daños, tenían derechos, y hubieran podido lograr justicia en su caso. Pero, por no consultar a tiempo con un abogado o por pensar que no podían pagar los honorarios de un abogado, no actuaron a tiempo.

Si tiene cualquier duda legal asesórese rápidamente. El esperar puede perjudicar su caso y usted puede perder ciertos derechos.