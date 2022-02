¿Cuánto tarda resolver mi caso de accidente?

Por el abogado Erick PALACIOS

En Nevada uno tiene dos años de la fecha del accidente para llegar a un acuerdo con la compañía de seguros. De no hacerlo, puede perder para siempre su derecho a compensación.

La única manera de extender este tiempo es planteando una demanda en la Corte. Esto alarga el tiempo que usted tiene para resolver su reclamo.

En algunos casos la compañía de seguros está dispuesta a extender el tiempo sin que se plantee una demanda en la Corte. Pero tal arreglo debe ser por escrito para proteger sus derechos.

Aunque usted tiene dos años para negociar su caso, no debe esperar para buscar atención médica ni para contactar a un abogado. Mientras más tiempo pasa sin recibir atención médica, más difícil es comprobar que sus lesiones fueron causadas por el accidente.

Por eso, usted debe actuar rápidamente después de un accidente. El buscar atención médica de inmediato también ayudará a restaurar su salud y sanar sus lesiones de la mejor manera. A menudo personas que no reciben atención médica a tiempo, pueden sufrir lesiones permanentes.

Si usted ha sufrido un accidente debe dar los siguientes pasos: llame a la policía para que se haga un reporte; no hable con representantes de la compañía de seguro sin su abogado; no permita que alguien que usted no conoce le lleve a un abogado o doctor que usted no escoge; busque atención médica rápidamente, y llame a su abogado de confianza.