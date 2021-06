¿Por qué cuesta tanto un divorcio?

Por el abogado Erick PALACIOS

La respuesta sencilla es: depende. El costo de un divorcio depende de muchos factores.

El principal es: ¿están los dos de acuerdo en todo? Esto incluye: división de bienes y deudas, custodia de los niños, pago de manutención conyugal y de hijos. Si la respuesta es: sí. Entonces el divorcio es rápido y no es tan costoso.

Un divorcio express, o divorcio por petición mutua, puede costar menos de $1,000, más los gastos de corte que son alrededor de $300. Si hay hijos menores de 18 años, los padres tienen que tomar una clase antes de que el juez apruebe el divorcio. Este proceso puede hacerse en menos de 10 días.

Si la pareja no está de acuerdo en todo, entonces la duración del divorcio puede ser de seis meses a un año, o más. Y el costo puede ser entre $3,500 a $10,000 o más.

Mucho tiene que ver con los bienes o deudas por dividirse. Si los dos no están de acuerdo en cómo dividir sus bienes, un juez tiene que hacer una división equitativa. Lo cual significa prepararse y participar en un juicio. Por lo general lo más importante para los dos es la custodia y manutención de los hijos menores.

Si no se llega a un acuerdo mutuo sobre custodia y manutención, entonces el juez decidirá estos asuntos también. Antes había la preferencia, implicada, de que la mama debía tener más tiempo con los hijos menores. Ahora la ley presume que lo mejor para los hijos es tener tiempo igual con la mamá y el papá. Si uno de los padres desea más tiempo con sus hijos, tiene que comprobar que esto sería lo mejor para el bienestar de los hijos. Al no poder establecer esto, el juez dictará que es mejor que los hijos pasen mitad de tiempo con el papa y mitad con la mama.

Dias de vacaciones, días festivos, cumpleaños, festividades religiosas y otros días importantes también son puntos de contención. Si los dos no se ponen de acuerdo, el juez decidirá con quien pasarán los hijos estos días.

Cómo pueden ver, el trabajo de un abogado de divorcios es complejo y toma docenas de horas finalizar un caso. Algunos piensan que se ahorra dinero al no contratar un abogado, o que acudir a un notario es suficiente ayuda al divorciarse.

Me ha tocado ver muchos decretos de divorcio mal hechos: no contienen información importante, la información en el decreto no es lo que la persona deseaba, la persona no tiene suficiente tiempo con sus hijos, la persona está pagando más de lo que dicta la ley en manutención, o a veces está recibiendo menos de lo justo según dicta la ley.

A veces estos errores no se detectan por años, y es imposible arreglarlos. Aún si podemos arreglar la situación en el futuro, el daño previo ya no se puede arreglar. Por eso es importante consultar con un abogado de familia al empezar el proceso de divorcio.