¿Qué debo hacer si tengo custodia compartida?

Por el abogado Eric PALACIOS

Por la pandemia hay muchas familias que tienen preguntas sobre custodia.

¿Tengo que enviar a mis hijos a otro estado a visitar a mi ex?

Si es posible hacerlo sí. Si son estados cercanos y puede manejar, debe llevar a los niños. Si es un estado lejano o un estado que ha sido afectado gravemente por el virus, sería mejor no enviar a sus hijos.

Lo importante es la comunicación con su ex y llegar a un acuerdo.

Mi ex está trabajando y tengo miedo dejar a mis hijos ir a su casa por riesgo de contaminarse, ¿qué debo hacer?

Hablé con su ex y vea si pueden llegar a un acuerdo. Si no, entonces la situación será decidida por un juez. Si usted decide no darle visitaciones con sus hijos, y un juez determina que no fue razonable su decisión, usted puede ser culpable ante la corte y tener que pagar multas y gastos de abogados. El tiempo que le negó a su ex con sus hijos también puede añadirse a sus días de visitaciones futuras. Por ejemplo si su ex tiene. dos meses con sus hijos en el verano, el juez puede dárselos por dos meses y medio. Para compensar los días que usted se los negó.

Mi ex no me da mis hijos por miedo a que se contagien, ¿qué puedo hacer? Igual que lo ya mencionado, después que pase esta situación puede pedir días de compensación con sus hijos. Si ya tiene una orden del juez, puede llamar a la policía y ver si ellos le ayudan a recoger a sus hijos, a veces la policía está dispuesta a ayudar en estas situaciones. Pero por ahora, quizás están ocupados.

Si es necesario acudir a un juez, tenga en mente que ahora solo atienden casos de emergencia. Si su caso no es de emergencia, será escuchado en el futuro. Estamos recibiendo fechas de audiencias para septiembre a noviembre, dependiendo de la Corte.

Si no estoy trabajando, ¿todavía tengo que pagar manutención? La respuesta es sí, hasta que un juez cambie la orden actual que dicta la cantidad que usted paga. Si no puede pagar, entonces quedará debiendo esta cifra. Y puede intervenir el fiscal para cobrar lo que debe. Lo mejor es hablar con su ex y ver si pueden llegar a un acuerdo. Recuerde, tarde o temprano va a tener que pagar.

Si pierde el trabajo, o está ganando menos, entonces puede pedir al juez que cambie su manutención debido a estar sin empleo o porque ahora gana menos.

Por eso lo mejor es llegar a un acuerdo mutuo. Tratar de ser razonables y pensar en el bienestar de los niños. De esta manera ahorrarán tiempo, mal tiempo y dinero al evitar un pleito en las cortes.