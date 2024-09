¿Qué estrategia de ahorro le conviene?

Patrocinado por JPMorganChase

Adoptar el hábito de ahorrar dinero es importante, ya que ayuda a crear una protección financiera para cubrir gastos futuros. Ahorrar no es fácil, especialmente cuando los productos cotidianos están en su máximo histórico dado el aumento de la inflación de los últimos años. Y simplemente sugerir reducir los pequeños caprichos puede ser irritante.

Afortunadamente, existen opciones para ayudar a ahorrar dinero y convertirse en un hábito para equiparlo mejor para las necesidades inesperadas de la vida. Antes de determinar cuánto debe comenzar a ahorrar, primero entienda el dinero entrante y saliente, como el costo del alquiler, la comida, el automóvil o el transporte público, los servicios públicos y otros gastos de pago directo, como suscripciones a diversos servicios de transmisión. Las aplicaciones pueden ayudar a realizar un seguimiento de estos gastos recurrentes, lo que hace que sea un buen momento para reconsiderarlos o renegociarlos.

Una vez que haya comprendido su presupuesto mensual, verifique lo que queda para determinar una cantidad viable para comenzar a reservar cada mes. Cuando se trata de ahorrar, hay varias estrategias, desde mantener una determinada cantidad en su cuenta bancaria cada semana hasta automatizar la transferencia de dinero desde su cuenta de cheques a su cuenta de ahorros cada mes. También puede ahorrar para algo específico, como unas vacaciones, un proyecto para el hogar o un derroche que haya estado atento durante un tiempo. Estas son algunas opciones de cuentas de ahorros que debe considerar:

Las cuentas de ahorros estándar son las más comunes, de fácil acceso y normalmente abiertas. A menudo se puede acceder y administrar las cuentas de ahorros en línea o a través de la aplicación móvil del banco, lo que puede facilitar las cosas. Antes de elegir la cuenta que mejor se adapte a sus necesidades, pregunte si existe un cargo mensual por servicio y posibles maneras de eximir el cargo.

Las cuentas de mercado monetario son similares a las cuentas de ahorros, pero el cliente recibe más intereses sobre su dinero, algo que varía con los bancos. Por lo general, requieren un balance mínimo.

Las Cuentas de Ahorros de Alto Rendimiento son cada vez más populares, a menudo vienen con tasas de interés más altas, lo que las hace adecuadas para metas de ahorro a corto plazo. Funcionan de manera muy similar a la cuenta de ahorros típica, lo que permite depósitos y retiros, pero puede haber límites de transacciones y requerimientos de balance mínimo. También están protegidos hasta $250,000 en bancos asegurados por la FDIC.

Los Certificados de Depósito (CD) son muy solicitados cuando las tasas de interés son favorables, pero usted debe comprometerse a dejar el dinero depositado en el CD intacto durante el plazo acordado, por lo general meses o años. Puede haber requisitos de depósito mínimo, pero ofrecen devoluciones, por lo que son útiles para metas a corto plazo, como el pago inicial de una casa o un automóvil.

Las cuentas a largo plazo ofrecen una oportunidad para acumular rentabilidad a lo largo de los años, dependiendo de cómo fluctúen los mercados. Estas cuentas están diseñadas para una meta financiera específica y tienen ventajas impositivas. Consulte a su institución financiera para conocer las opciones de cuentas de ahorros a largo plazo, algunas de las cuales pueden incluir:

• Planes 529: Ahorro a lo largo de los años para pagar la educación de un hijo, nieto o sobrino. Los ahorros están con impuestos diferidos y solo pueden utilizarse para la educación del beneficiario, ya sea para la universidad u otra institución educativa.

• 401(k): Cuentas de ahorros para la jubilación que ofrece su empleador. Por lo general, las contribuciones se realizan mensualmente (un porcentaje del salario) mediante depósito directo. Existen límites en cuanto puede contribuir.

• Cuenta IRA: Existen varios tipos de cuentas para la jubilación individuales (IRA, por sus siglas en inglés), que ofrecen otra opción de ahorros para la jubilación personal. Las contribuciones son limitadas, no necesariamente las ofrece un empleador, y al igual que el plan 401(k), solo se utilizan después de la jubilación.

Asegúrese de preguntar a su banco o asesor financiero si la cuenta que planea abrir tiene un depósito mensual o saldo mínimo, o cualquier requisito o cargo adicional. Para obtener más sugerencias sobre presupuestos y ahorros, visite chase.com/es/personal/financial-goals.

