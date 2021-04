¿Qué hacer si me detiene la policía?

Por el abogado Erick PALACIOS

Cuando usted ve las luces y escucha la sirena de un policía, es importante seguir ciertos pasos. Primero, debe poner su direccional para dejar saber al policía que usted lo ve y va a parar su vehículo. Segundo, debe orillarse lo antes posible en una manera segura y preferiblemente donde haya luz, si es de noche.

Es importante que apague el carro, baje la ventana hasta la mitad (si la baja enteramente el policía puede acercarse más y mirar más a fondo o incluso oler dentro del carro). Mantenga sus manos en el volante. No busque sus documentos hasta que el oficios le pida que lo haga.

Usted tiene el derecho constitucional de no incriminarse y no contestar preguntas. La 5ta enmienda constitucional le garantiza tal derecho. Usted no tiene que contestar preguntas cómo: ¿sabe por qué lo detuve? ¿A dónde va? ¿De donde viene? ¿Ingirió alcohol? ¿Tiene drogas en el carro? ¿Quién está con usted en el carro? Etc. Si no desea contestar, sea respetuosos y diga: oficial, no deseo contestar preguntas.

Usted también tiene el derecho de no someterse a revisiones innecesarias. La 4ta enmienda a la constitución le otorga este derecho. Por eso, si el oficial le pide permiso para revisar su auto o su cajuela, usted puede rehusar. Simplemente diga respetuosamente: oficial, no le doy permiso a que revise mi carro.

Si le piden que se baje del carro, debe hacerlo. Pero cierre la puerta y ponga llave a su carro, mientras usted está afuera del carro. Si usted deja la puerta abierta el oficial puede presumir que usted le dio permiso para revisar su carro.

¿Qué sí debe decir o preguntar al oficial? Si desea preguntar o decir algo, limítese a preguntar por qué fue detenido y también puede preguntar si está siendo detenido o si está libre para seguir su camino.

La policía puede ‘mentirle’ legalmente. Le pueden decir: te irá mejor si cooperas, si no contestas mis preguntas serás arrestado, si quieres irte más rápido es mejor que cooperes. Estas son tácticas que utilizan para obtener información e incriminaciones contra usted.

Si tiene cualquier pregunta sobre por qué ha sido detenido o arrestado, hable con un abogado lo antes posible.