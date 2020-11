¿Qué hacer si sufro un accidente de auto?

Por el abogado Erick PALACIOS

Muchas personas al sufrir un accidente cometen errores serios que afectan su salud y el valor de su caso.

Primero que todo, es importante llamar a la policía. La policía hará un reporte en el cual generalmente establecen culpabilidad; los agentes de la Policía a veces se demoran en llegar a la escena.

Es importante tomar fotos de la escena antes de mover los carros, si es posible hacerlo sin peligro. A veces el tráfico lo impide. También, es importante obtener la información de la otra persona envuelta: su licencia, seguro de auto y registración, y tome fotos de las placas del carro.

Segundo, busque atención médica lo más pronto posible. Muchos esperan días o semanas antes de ver a un médico. Esto puede hacer que sus lesiones empeoren o que su recuperación demore más tiempo. Si espera demasiado, sus lesiones pueden ser permanentes. También puede perjudicar el valor de su caso y la compensación que usted recibe.

Tercero, no hable con los representantes de la compañía de seguros antes de hablar con un abogado. La compañía de seguros tratará de pagarle una cifra el mismo día del accidente. La cantidad que le ofrecen generalmente es muy poca. Y usted todavía no sabe el grado de sus lesiones. Si usted acepta este dinero, ya no puede pedir más compensación después, aunque sus lesiones sean graves y usted necesite tratamiento médico.

También es importante que usted no hablé con nadie que se le acerque en la escena del accidente. Hay personas que buscan accidentes y tratan de llevarlo a un abogado, o médico, sin que usted les pida ayuda.

Estas personas generalmente reciben dinero del abogado a quien lo llevan. Esto es una práctica ilegal y puede perjudicar su caso.

Si usted sufre un accidente de auto llame rápidamente a un abogado de confianza.