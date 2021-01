¿Qué nos espera en este 2021?

Por el abogado Erick PALACIOS

Para muchos, aunque el 2020 fue un año muy duro, el 2021 será aún más difícil. ¿Por qué? Porque muchos tuvieron ayuda del gobierno en el 2020. Beneficios como el desempleo, días de vacaciones, préstamos para negocios, ayuda de agencias de gobierno o privadas ayudaron a muchos.

Ahora en este nuevo año, muchas de estas fuentes de ayuda se están agotando. La economía no se ha recuperado, no hay tanto turismo como antes, etc. Para muchos, los estragos causados por el 2020 se sentirán más este año. No queremos pintar un cuadro triste para este año. Pero si veremos lo siguiente:

Vamos a ver más negocios cerrando, más personas perdiendo empleos. Esto significa más hipotecas sin pagar y más personas perdiendo sus viviendas. También se verán más reposeciones de autos. Personas usarán más sus tarjetas de crédito o pedirán préstamos.

Todo esto lleva a una situación económica grave. Lo que significa que muchos verán la bancarrota como su única opción. La bancarrota ayuda a eliminar casi todo tipo de deudas inmediatamente. Para muchos es la mejor solución a un nuevo comienzo financiero.

Con los problemas económicos viene más estrés. Esto lleva a más pleitos de familia, más separaciones, divorcios, peleas de custodia y manutención. También se ven aumentos en crímenes como violencia doméstica, fraude y robos. Todo esto por la necesidad y desesperación de las personas.

Para no sufrir tales pérdidas es importante planear bien sus financias. Tener en cuenta qué le espera en este año y prepararse lo más pronto posible. Si tiene preguntas legales hable con su abogado para ver cuál es su mejor opción.