¿Quién tiene derecho a los niños en un divorcio?

Por el abogado Erick PALACIOS

En familias hispanas muchas veces “todos” tenemos un papel importante en el cuidado de nuestros hijos. Padres, abuelos, tíos, primos, todos pasamos tiempo con los niños de la familia.

En un divorcio, a veces abuelos y tíos desean pasar tiempo con los nietos o sobrinos pero ya no se les permite.

Esto nos trae a la pregunta: ¿tienen otros familiares, además de los padres, derecho a pasar tiempo con los niños? La respuesta es: generalmente no. Los únicos que pueden exigir tiempo con los niños son los padres. Papá y mamá sí tienen derecho a custodia y tiempo con sus hijos.

A veces los abuelos o tíos, o incluso vecinos, son quienes han criado a los niños, o quienes han pasado más tiempo con ellos. Al divorciarse los padres, muchas veces este arreglo de tiempo con los niños cambia y de un día al otro, estos familiares “pierden” a los niños.

Abuelos y otros familiares tienen pocos derechos a los niños. Si papá y mamá no desean darles tiempo con los niños, no hay mucho que puedan hacer los abuelos. Si alguien que no es el papá o la mamá del niño desea tiempo con él, debe hacer una petición a la Corte y demostrar que tiene una relación cercana e importante con el niño.

La Corte dará tiempo de visitación o custodia a los abuelos u otros parientes sólo en circunstancias extremas y cuando es por el bienestar de los niños. Lo mejor que puede hacer un pariente es pedir de buena manera a los padres seguir en la vida de los niños por el bienestar de ellos.

Si tiene una pregunta sobre custodia de un hijo suyo o sobre qué derechos puede tener usted sobre niños de parientes cercanos, es importante consultar con un abogado antes de tomar acción.