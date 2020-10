¿Recibió una boleta para votar dirigida a otra persona?

Por Nuestros SERVICIOS

Desde que se acordó enviar boletas por Correo a las personas de Nevada registradas para votar, se consideró la posibilidad de que varias boletas fueran a parar al buzón de otra persona, no a quien iba dirigida.

No es la primera vez que sucede, lo importante es seguir las indicaciones de manera que no se obstaculice el trabajo. ¿Cuántas veces se recibe correspondencia dirigida a antiguos residentes?

Si la lista de votantes no está actualizada, si el elector no actualizó sus datos, no es sorpresa recibir una boleta dirigida a otro destinatario. Pocas veces se informa a funcionarios el cambio de domicilio, a menos que el interesado se registre para ejercer el voto en su nueva dirección.

El votante que reciba una(s) boleta(s) de personas que no residen en su dirección sólo debe escribir -en el exterior del sobre- “Not at this address” (“No reside en esta dirección”) y devolver el sobre al correo.

El Departamento de Elecciones del Condado Clark precisa que los votantes que reciban una boleta por correo enviada a la dirección incorrecta deben llamar al 702-455-VOTE (8683) y con esa acción contribuyen a solucionar el problema.

Si usted devuelve la boleta incorrecta y aun no recibe la suya, comuníquese con las oficinas electorales del Condado de Clark (o de Washoe, por ejemplo, tomando en consideración donde viva).