¿Sufrió un accidente?... qué le conviene hacer

Por el abogado Erick PALACIOS

Sufrí un accidente, la compañía de seguros me dio un cheque por $1000. No lo he depositado. ¿Lo deposito o no?

Tuve un accidente hace un año. El abogado no me dice nada. No sé qué está pasando. Ya terminé el tratamiento hace meses.

Tuve un accidente. El abogado me ofrece sólo $3,000. Se me hace muy poco. ¿Qué puedo hacer?

¿Cuánto tiempo tengo para reportar un accidente laboral?

Al sufrir un accidente laboral, uno tiene siete días para reportarlo. Pero es muy importante reportarlo inmediatamente. Si uno espera, aunque sea un día, da razón de dudar que sufrió un accidente, o que se lastimó en el trabajo.

Es mucho mejor reportarlo inmediatamente. También es útil apuntar nombres de testigos que vieron el accidente. Una vez que reporta el accidente, debe buscar atención médica. Aunque tiene 90 días para buscar atención médica y abrir un reclamo, cada día que pasa sin ver a un médico perjudica su caso.

Al acudir a la cita con el doctor dígale que sufrió un accidente en el trabajo.

A veces un patrón o supervisor piden al empleado herido que no mencione al doctor que se accidentó en el trabajo. Por miedo a desagradar al patrón, algunos mienten al doctor y dicen que el accidente sucedió en su casa o algún otro lugar. Algunos patrones prometen pagar los gastos médicos del empleado accidentado. Pero luego no cumplen con tal promesa y el trabajador se queda sin la atención médica debida, o tiene que pagar todos sus gastos médicos de su bolsillo.

Si su patrón le dice que no tiene seguro de workers comp (qué cubre accidentes laborales) usted todavía puede recibir atención médica sin costo. Hay un fondo financiero que el estado de Nevada tiene para tales situaciones.

Si sufre un accidente en el trabajo, aunque sea indocumentado, usted tiene derechos. Hable con un abogado de confianza rápidamente para proteger sus derechos y asegurar que usted recibirá la mejor atención médica posible.