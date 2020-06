¿Tengo que usar mascarilla?

Por el abogado Erick PALACIOS

¡La respuesta simple: por ahora, sí! El gobernador Sisolak anunció esta semana el requisito de que todos usemos mascarillas al estar en público.

Esto se debe a qué hay más casos reportados del virus desde que Las Vegas entró en la segunda fase de reapertura.

Si usted va a un negocio o está en público debe usar una mascarilla. Si usted es dueño de un negocio debe exigir que sus empleados -que tengan contacto con el público- u otros empleados, usen mascarillas.

Empleados y dueños de negocios también deben exigir que sus clientes usen mascarillas y tener rótulos que indiquen que se exigen mascarillas para entrar.

Los casinos también requieren el uso de mascarillas, un paso que algunos casinos ya habían tomado para proteger a sus empleados y huéspedes.

¿Qué pasa si usted se rehúsa a usar una mascarilla? El negocio puede pedirle que salga, o rehúsarle la entrada.

Agentes de la Policía, por ahora, no están dando infracciones o tickets por no usar máscaras. Pero el gobernador indicó que si las personas no hacen caso a su orden, sería posible que se den multas a los que desobedecen.

La recomendación es usar mascarillas en público y cooperar con los negocios que nos exigen usarlas. Ahora no es solo una petición de parte del negocio, ahora es un requisito de parte del estado.