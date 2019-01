‘Amigos Salvadoreños de LV’ A punto de cumplir sus primeros cuatro años

Por Roberto PELÁEZ

Cuando inician los preparativos para celebrar el cuarto aniversario del grupo denominado ‘Amigos Salvadoreños de Las Vegas’, Jorge Renderos, uno de sus fundadores, manifiesta con orgullo que clasifican como una de las organizaciones más activas del valle.

“Aparte de dar a conocer y promover nuestra cultura, la música, danza, vestuario, comida que nos distingue, celebramos diferentes actividades como puede ser, por ejemplo, el ‘Día del Salvadoreño en el exterior’, y por supuesto la independencia de nuestro pequeño país”, resalta.

“Muchas personas cuando mencionan a El Salvador, de inmediato nos relacionan con las pupusas, y no hay nada de malo en ello, no es una crítica, destaca, es un alimento que consideramos no puede faltar en la alimentación de los salvadoreños y de hecho ya muchas otras personas la incluyen en sus comidas, pero sin dudas somos más pupusas”, enfatiza entusiasmado.

“Debo señalar que cuando decidimos formar el grupo, ya desde hacía varios meses la idea la habíamos platicado con algunas personas cercanas a nosotros, y en los primeros meses del 2015 comenzamos, teniendo como prioridad la cultura del llamado ‘Pulgarcito de América’, como muchos conocen a nuestro país por su pequeño tamaño, pero ese pedazo de tierra lo llevamos muy dentro”, reitera.

“De inmediato nos distinguimos en la comunidad, por la organización de eventos, apunta, participación en actividades de otros grupos comunitarios, la comida, los trajes típicos, nuestras danzas, junto al apoyo de los diferentes eventos del Consulado de El Salvador en Las Vegas, y causas como las de los tepesianos (connacionales amparados por el Estatus de Protección Temporal, o TPS)”.

Revisa algunos papeles y sostiene: “Recuerdo que casi de inmediato los miembros del grupo nos pusimos a trabajar porque nos interesaba mucho aprovechar el ‘Carnaval Internacional de Las Vegas’ para darnos a conocer, mostrar la cultura que nos distingue... no voy a profundizar, pero nuestra participación fue un éxito, nos lucimos delante de muchas personas, y eso nos demostró primero que podíamos hacer cosas relevantes, y segundo, dimos un ejemplo a las nuevas generaciones, esas a las que nos interesa enseñarle lo nuestro y lo mantengan vivo”, comenta Renderos.

“Comprendimos enseguida que sin el apoyo, el respaldo del Consulado de El Salvador podíamos hacer poco, cuando platicamos el asunto resulta que encontramos más aliento y motivación, significa, quisimos vincularnos al ‘Día del Salvadoreño en el Exterior’, al evento por la independencia centroamericana, y no puedo dejar de mencionar que cuando organizamos la actividad para seleccionar a la Miss El Salvador-Las Vegas nos sorprendimos gratamente, acudieron más de 300 personas, fue impresionante y mucha gente nos felicitó por la organización.

“En nuestra directiva somos de la opinión que otro punto a nuestro favor es que nos vinculamos con todos los grupos comunitarios que nos acepten, estamos interesados, somos entusiastas, apoyamos las actividades, estamos siempre listos, a veces con mayor o menor incidencia, pero nos hacemos sentir, y no faltan quienes nos señalan que pare no haber cumplido aun los primeros cuatro años ya tenemos un prestigio, se habla de los ‘Amigos Salvadoreños de Las Vegas’, eso debo decir que nos anima, nos motiva a seguir trabajando por la comunidad”, acota.