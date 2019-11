‘Breast Cancer Walk’: Caminata en apoyo a los afectados por el cáncer de mama

Por Roberto PELÁEZ

Una vez más los afectados por el cáncer de mama -hombres y mujeres- recibieron el apoyo de centenares de personas que tomaron parte el pasado domingo 27 de octubre en el evento denominado ‘Breast Cancer Walk’.

Dina Romero, junto a sus hijas Silvia y María, tan vinculadas a las actividades comunitarias, también acudieron a la cita, para -dijeron- ratificar su solidaridad con quienes están aquejados por la enfermedad.

“Muchas personas, señalaron, han perdido familiares a causa del cáncer de mama, y nosotras entendemos que ‘Breast Cancer walk’ es un movimiento de apoyo, no sólo a quienes ya no nos acompañan físicamente, también a los enfermos, a sus familias, sus amigos”, manifestaron.

“Este es un movimiento, agregaron, que ve con buenos ojos las investigaciones para poner fin al cáncer de mama; cuando nos registramos para intervenir en la caminata nos unimos a miles, a millones de personas en todas partes que desean ver la cura para esta enfermedad, advirtieron Dina y sus hijas, es un hermoso gesto y no lo pensamos dos veces para registrarnos, no somos indiferentes a ninguno de los problemas que afectan a la comunidad, menos si están relacionados con la salud y algo tan sensible como el cáncer de mama”, subrayaron.

Desde temprano mucha gente se dio cita en áreas aledañas al Red Rock Casino Resort & Spa (11011 al oeste de la Charleston) donde tomaron la partida, en una actividad en que predominó el color rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

“El lazo color rosa es, como se sabe, emblemático de la lucha que libra la humanidad desde hace años para enfrentar y erradicar este mal”, comentó Hilda Valle, otra de las entusiastas participantes.

“Con nuestra presencia, agregó, y la de miles de personas, queremos hacer un llamado, crear un impacto en la lucha contra el cáncer de mama, decirle a los enfermos, a sus familiares que no están solos”, insistió Valle.

En algunos de los folletos que portaban varios caminantes se podía leer acerca de la importancia del auto examen y la detección temprana, sobre todo, resaltaban, porque el tratamiento puede ser más eficaz, aunque dejaban sentado que ningún auto examen sustituye las pruebas de mamografía.

Entre los síntomas del cáncer de seno se pueden enumerar: la contracción de los pezones, la secreción (sin que sea leche materna), hinchazón y dolor de las mamas.