‘Día sin electrónicos’... una hermosa iniciativa que llegó para quedarse

Por Roberto PELÁEZ

“En el 2006, asegura la inquieta Amanda Salazar, me doy cuenta de que es un buen momento para regresar en el tiempo, quiero decir volver a los juegos de infancia que marcaron a nuestros abuelos, padres y a nosotros mismos, y que hoy parecen tan distantes, entonces, añade, platico con amigos, vecinos, y organizo par de horas con aquellos aparatos que habíamos dejado en el olvido”.

Las palabras corresponden a la fundadora de la organización denominada ‘Familias Unidas en Acción’ (FUA), quien reitera: “Agradezco a todas las personas maravillosas que a lo largo de estos años han apoyado este evento familiar... no es mi evento, no es la actividad de Amanda, es de todos para todos, y lo más importante es compartir ‘Un día sin electrónicos’ convivir en familia, ver el brillo en los ojos de los padres y sus hijos”.

Transcurren 13 años desde que esta mujer de baja estatura, todo entusiasmo, oriunda de Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos, da rienda suelta a su iniciativa de volver atrás en el tiempo, cuando era frecuente ver a un grupo de niños, de amiguitos, jugar a ser felices sin siquiera soñar con juegos electrónicos.

Soñadora incansable, optimista como pocos, enamorada de las familias, nadie duda de que tras la primera edición, Salazar vislumbre que un día iban a necesitar un espacio más amplio para acoger a todos los participantes, tal como ocurre el pasado sábado 27 de abril, cuando -una vez más- FUA se viste de largo.

“Es tal el éxito de aquella edición inicial, rememora, que se suma gente, esta persona con un juguete, aquella con otro, los vecinos, los amigos, y cada año más adultos y más niños... traen bolos, parchis, canicas, hula-hula, juegos de mesa, trompos, entonces el evento alcanza un tamaño que ni yo imaginaba”, destaca Salazar.

“Algunos me piden organizarlo dos veces al año y hasta cambiar de sede, advierte, irnos a un parque, comenta... después lo que hemos visto, no es desacertado, sólo que lleva trabajo y debemos atender otros eventos de Familias Unidas en Acción, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, del respaldo de la gente, sin ellos no hubiésemos logrado esto”, dice y abre los brazos para abarcar toda el área de juego, donde hace unos meses se efectúa ‘Compra sin dinero’, otra de las actividades de FUA.

Sin apartarse de su objetivo fundamental ‘Día sin electrónicos’ se renueva, en su versión más reciente los organizadores incluyen la entrega de certificados de apreciación, porque, a decir de la propia Amanda: “Honrar honra”.

Y qué mejor oportunidad para festejar el ‘Día del Niño’, y de paso reconocer la sostenida labor, el apoyo de sus respectivas mamás desde el primer día. Sin dudas un excelente regalo, y a los pequeñines no les cabe el orgullo en el pecho al ver a sus madres, diploma en mano.

“Me da pena acercarme más, hay muchas mujeres, comenta el oaxaqueño Raúl Cardona, parece un evento de ellas y sus hijos, pero es emocionante, desde aquí (Pennwood esquina con Arville) escucho los nombres de las madres y veo que les entregan diplomas, es muy bonito”.

La fundadora de FUA platica con éste, con aquel, toma un hula-hula y muestra a unas niñas como ponerlo en movimiento. “Una de las tantas cosas buenas de Amanda, comenta la conocida Xenia Gómez, es que ella predica con el ejemplo, da ideas, organiza, y siempre es de las primeras”.