‘Enmienda de Igualdad de Derecho’ Nevadenses por un acto de justicia social

El otoño se vislumbra al doblar la esquina, y con él la posibilidad de votar en favor de una medida relacionada con la igualdad de género que debe aparecer en la papeleta electoral del venidero noviembre.

Son muchos los que se pronuncian a favor la denominada ‘Enmienda de Igualdad de Derecho’, y no faltan activistas deseosos -por un acto de justicia social- de sumar la mencionada Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, o sea, pretenden agregar -en blanco y negro- un texto mediante el cual el país y los estados no puedan afectar o incidir en los derechos de una persona por su género.

A instancia nacional el asunto continúa sin resolverse, pero los nevadenses tienen ante sí la oportunidad (en noviembre) de votar, tomar partido por la llamada Pregunta 1, que dicho sea de paso pondría en la Constitución de Nevada una especie de freno a la discriminación.

Recientemente se proyectó el documental ‘Still Working 9 to 5’, traducido al español ‘Todavía trabajando de 9 a 5’, que hace énfasis en las luchas y desigualdades que por años encaran las mujeres en sus respectivos puestos de trabajo.

El guatemalteco Saúl Hernández, quien vivió entre 1989 y finales del 2000 en San Diego, California, y desde entonces en Las Vegas, defensor de los derechos de las mujeres, “o mejor aún, dice, porque ninguna persona sea marginada por su género”, al referirse al mencionado documental subraya: “parece fácil, cuesta trabajo comprender como en pleno siglo XXI aún muchas mujeres cobran menos que los hombres, desempeñando la misma labor, sin reparar en que ellas trabajan el doble al llegar a casa.

“Por eso, de alguna manera, se entiende -argumenta- que las mujeres estadounidenses no hayan podido ejercer el voto hasta 1920, hace apenas 100 años; en Finlandia, sostiene, las mujeres votaron por primera vez en 1906; todo ello después de años de lucha y justas protestas.

“Si las mujeres, abunda, devengan por años un salario inferior, eso se traduce en que llegada la jubilación tendrán más posibilidades de vivir en la pobreza, tendrán una pensión más baja, entonces en qué idioma hay que exigir la igualdad para las mujeres, nos toca hacer cambios, sería imperdonable posponer esto por más tiempo”, asegura Hernández.

La frase ‘Dad a vuestras hijas los derechos que merecían nuestras abuelas’, reviste gran actualidad; por muchos años hemos sobresalido en la política, la medicina, la química, la música, el cine, los deportes, la literatura, damos pasos significativos en lo empresarial, en la arquitectura, el periodismo, el derecho, la pintura, el teatro, la economía, a estas alturas no tenemos nada que demostrar”, externa Luisa Hernández, esposa de Luis, quien añade “aparte de involucrarnos en numerosas causas justas, entre ellas exigir la enmienda por la igualdad de derechos, algo que no admite demora, no se puede seguir dejando para después”.

La senadora estatal Pat Spearman, quien por cierto aspira a la alcaldía de la ciudad de North Las Vegas, lo tiene claro cuando enfatiza: “No se equivoquen, aún no hemos alcanzado la igualdad, no hay dudas queda mucho por hacer”.