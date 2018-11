‘Noche Michoacana’... una velada para resaltar costumbres y tradiciones

Por Roberto PELÁEZ

“Es muy emocionante, y cada año lo es más, resulta como si volviéramos a la tierra donde nacimos, a encontrar lo que conocimos, lo que aprendimos de nuestros padres y abuelos, lo que vimos hacer todos los días, nuestras costumbres y tradiciones”, comentó Eddie Ramos durante la celebración del evento ‘Noche Michoacana’.

Ramos, perteneciente al ‘Club Migrantes de Uruapan’, fue sin dudas un elemento clave en la organización de la mencionada actividad que tuvo por escenario el Centro Cultural Winchester. “Fueron semanas de intenso trabajo, abundó, sin dudas valió la pena, y la noche de este sábado 10 es para muchos inolvidable, sobre todo para los miembros de la directiva del Club.

“Tener la posibilidad de tener con nosotros a Isaac Barrón, vice alcalde de North Las Vegas, a Francisco Morales en representación del recién electo gobernador Steve Sisolak, es algo significativo”, resaltó.

Ramos tuvo palabras de agradecimiento para los directivos del mencionado Club, “es digno de reconocimiento el esfuerzo de cada uno de ellos, su entrega, y lo mismo podemos decir de Irma Varela, por el Centro Cultural Winchester, siempre incondicional, y también de quienes subieron al escenario para ofrecernos lo mejor de su arte”, externó Ramos emocionado. “Hoy queremos más a Michoacán”, agregó.

“Si hay que calificar la entrega de los grupos danzarios, las aplaudidas demostraciones de las ‘Danzas de los Viejitos’, de Emely Lotfe, con esas canciones que nos estremecieron a todos, diría que estuvieron excelentes; estas veladas nos honran y prestigian.

“Lo mismo se puede decir, abundó, del ‘Torito de Tacámbaro’, de los representantes de la Familia Guillén, la gente de Aranza, Copuro, de Uruapan, todos ellos con nuestras hermosas tradiciones, se ganaron el aplauso del respetable, nos hicieron vibrar”, afirmó Ramos.

Zenén Ramos, a la salida del Winchester, en las proximidades, señaló: “Va a ser difícil que la ‘Noche Michoacana’ del 2019 sea mejor, porque hoy nos regalaron algo que no tiene calificativo, muy bueno; si Dios me da vida estaré aquí para disfrutar el año que viene, recordar lo nuestro con noches tan lindas”.

Uno de los tantos momentos esperados resultó la entrega de reconocimientos, fueron distinguidos entre otros Saul Guizar, líder de la Federación de Clubes; los hermanos Florentino y Tomás Mora; el colectivo de Danza Tradicional Flor Purépecha; Luis Vicky Urbina, de la Comunidad Indígena de Aranza; Pedro Tadeo, director de la Danza de los Viejitos de Corupo; Alma Guillén, Javier Barajas y Esmar Muñiz, todos con un marcador trabajo comunitario.

El fraterno Macario Ramos, periodista que recientemente asistió al Festival ‘Vida en Muerte’ que cada año ofrece el Centro Cultural Winchester, y quien siguió de cerca los preparativos de la ‘Noche Michoacana’, comentó a El Mundo: “La cultura, las costumbres y tradiciones, dicen mucho de la gente y de los pueblos, de su capacidad organizativa... confío en que la ‘Noche Michoacana’ va a ser un éxito”.

Ramos por cuestiones de trabajo en México no pudo tomar parte en el recién efectuado evento de los michoacanos, desde la bien llamada ‘ciudad que no duerme’, podemos decirle: amigo Macario, no se equivocó, la ‘Noche Michoacana’ fue una actividad para el recuerdo.