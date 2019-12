‘Nuevas Ideas Las Vegas USA’, cobra cada vez más fuerza

Por Roberto PELÁEZ

Bajo el lema ‘Por un futuro mejor para El Salvador’, la diáspora de ese pequeño país, con exponentes en Oceanía, Europa, Sudamérica, y con mayor fuerza en los Estados Unidos, muestra un avance sustancial debido sobre todo al quehacer de la organización ‘Nuevas Ideas’, que dio paso con su voto a la elección de Nayib Bukele.

“En los primeros seis meses de la presidencia de Bukele, advierte Carlos Velis (salvadoreño asentado en Las Vegas), se nota un cambio, y vale apuntar que hoy ‘Nuevas Ideas’ es un movimiento hecho realidad.

“El lema -mencionado en el párrafo inicial-, surge para contrarestar las tres décadas de marcada corrupción que marcaron los mandatos de dos partidos que saquearon a manos llenas, afirma Velis, todo ello sin contar a ‘maras ‘ y ‘pandilleros’, que extorsionan, aterran y asesinan a gente laboriosa que trabaja para salir adelante”.

El entrevistado precisa que “se observó un cambio significativo en la pequeña villa Nuevo Cuscatlán, y muchas personas se preguntaron si en este pequeño lugar se puede vivir en paz, sin delincuencia... por qué no llevar el proyecto a todo El Salvador, contribuir a la tranquilidad de muchas familias.

“Las redes sociales jugaron su papel, añade, las comunicaciones, nos dimos a la tarea de materializar la idea en diferentes ciudades alrededor del mundo, y claro, Las Vegas, no fue la excepción, ya en marzo-abril del 2018 platicamos del tema, algunos la aceptaron, otros quisieron aprovecharse, y no faltaron quienes dudaron que pudieramos ayudar desde tan lejos... pero no nos dimos por vencidos.

“No es fácil, algunos dijeron sí, y luego se retractaron sin argumentos sólidos, nosotros seguimos nuestra lucha por sumar, acercarnos, y conseguimos que estuviera con nosotros el entonces candidato a la vicepresidencia de El Salvador, pudimos compartir, en franca camaradería con representantes de varios partidos, sin agresiones verbales, fue una velada para el recuerdo, entre salvadoreños hermanos.

“Ya es historia, prosigue, que en febrero de este año se ganan las elecciones con el apoyo total de ‘Nuevas Ideas’, no hubo dudas de ningún tipo, se consigue una victoria apabullante, convincente, y nosotros, convencidos de la fortaleza del movimiento, seguimos adelante, con la prioridad de ayudar a los salvadoreños en el exterior, sin intenciones de lucro, queremos un movimiento limpio, transparente, enfocado en su función primordial”.

Oportunamente se informa que el pasado primero de diciembre cierra el ciclo de afiliación al movimiento en apoyo a los políticos que respalden o representen a ‘Nuevas Ideas’ en las venideras elecciones de alcaldes y diputados correspondientes al 2021, la estrategia es cerrar el cerco a la delincuencia organizada, a la corrupción, reducirla lo más posible.

“Nuestro movimiento se denomina ‘Nuevas Ideas Las Vegas USA’, expresa Velis, tenemos vínculos muy estrechos con el vicepresidente doctor Félix Ulloa, quien dicho sea de paso nos ha visitado más de una vez, y también con el Ministro de Trabajo, llevamos adelante diferentes proyectos en los que priorizamos a las familias y por supuesto a la juventud salvadoreña, el futuro está en sus manos.

“La directiva en esta ciudad la forman Nelson Gutiérrez (secretario); Nito Abrego (tesorero); Mario Velázquez (director de proyectos y operaciones); Eduardo López Rajo (Relaciones Internacionales) y este servidor (presidente), todos con la misión fundamental, primordial, de acercar, sumar a quienes confían en el movimiento, con esa marcada intención trabajamos sin demora en Las Vegas”, concluye entusiasmado Velis.