‘Teach Charter School’... un ejemplo a imitar

Por Roberto PELÁEZ

A una pregunta sobre lo sucedido el martes 8 (tarde-noche), Selene Lozada -sin dudas una apasionada defensora de la educación-, no lo pensó dos veces para afirmar: “Excelente la reunión con los padres, un encuentro de orientación y bienvenida formidable”.

Se refiere a la reunión sostenida en ‘Teach Public School Las Vegas’ (4660 al norte de Ranch Dr. Las Vegas. Nevada 89130).

“Conocimos que las clases comienzan el 9 de agosto, allí van a recibir a alumnos desde kinder hasta séptimo grado... reciben a todos los niños, sin importar código postal ni escuela de procedencia; además, van a ofrecer educación especial, transporte hasta 10 millas a la redonda, y uniforme gratis”, argumenta Lozada.

“Todo lo que tiene que ver con educación me atrae, sostiene; me apasiona enseñar; no tengo la menor duda de que la educación desempeña o incide de manera capital en el progreso de una persona, cuando una estudia, lee, se ‘cultiva’, sale adelante, incuestionablemente ve las cosas de otra manera”, resalta.

Por eso no sorprende que trabaje para la organización ‘Opportunity 180’, y forme parte de Equipo de Padres en Liderazgo. Por si fuera poco, la pasión lleva a Selene a tener un espacio o programa en la radio ‘Educación para todos’, de lunes a viernes, de 8:30 a 10 de la mañana.

“Allí, dice, me complace ponerme en contacto con tantas familias, mantenerlas informadas de los cambios que experimentan las escuelas en el Condado Clark; recibo muchas llamadas al (702) 876-1087, platico con la gente, escucho sus inquietudes, y trato de que puedan salvar sus dudas”.

Conocedora del tema, de los problemas que afronta la educación, subraya: “Las escuelas públicas de TEACH brindan a los pequeños de Las Vegas una educación excelente, apoyados más que todo en la creatividad y la innovación.

“Se trata de ofrecer, abunda, una educación enfocada en un alto rendimiento académico, además, se sirve al pequeño en su totalidad, se elimina la desigualdad, se pone delante del alumnado a excelentes maestros, todo ello para hacer realidad el lema ‘Educando al Estudiante Completo’, entonces es preciso ir más allá de la consigna, esmerarse por preparar a los niños para que mañana vayan a la universidad”, remarca entusiasmada.

“Cuando veo, soy testigo del trabajo que se realiza en Teach Public School, apunta, la manera en que se explica, se orienta a los padres, se responden cada una de sus preguntas para que no regresen a casa con dudas, pues me animo, me emociona ver una labor como esta, además, sé que se trata de forjar al hombre de mañana, con conocimientos y principios sólidos, de eso se trata la escuela, la calidad de la educación; es preciso que los niños avancen, asimilen, vayan a high school, finalicen allí sus estudios y tengan como meta ir a la universidad, adquirir cada vez más conocimientos, pero es ahora y no mañana cuando debemos incentivar en ellos el deseo, la voluntad, el interés de ser un día estudiantes de la universidad, y claro, consigan graduarse, tener una vida mejor, empleos bien remunerados”.