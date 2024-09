“Es vital prestar atención a las señales previas al suicidio”: Cory Engelmann

Por Nuestros SERVICIOS

A propósito del ‘Día Mundial de Lucha contra el suicidio’ (10 de septiembre), resulta oportuno traer a estas páginas la opinión de la sicóloga y escritora Cory Engelmann, quien por cierto en más de una oportunidad ha presentado sus libros en el valle con significativo respaldo del público.

A una interrogante sobre el sensible asunto, explica: “El suicidio es sin dudas una tragedia, pero debemos tener conciencia de que se trata de una tragedia que podemos evitar, sobre todo si actuamos con empatía y atención; no es un secreto que en ocasiones una persona que a todas luces parece estar bien, platica con la gente, puede estar luchando en silencio, no sabemos los problemas que la aquejan, qué la tortura por dentro, y esa misma persona no encuentra salida a sus problemas”, resalta.

“Muchas veces escuchamos hablar de las señales, los propios agentes del orden se refieren muchas veces a las señales, y quiero aprovechar la oportunidad para decir que es muy importante prestar atención a las señales, debemos estar atentos a alguien que se ve triste, prefiere estar aislado, que hace comentarios sobre la muerte, rehuye las conversaciones... eso debe llamarnos a reflexionar, interesarnos, acercarnos y brindar ayuda.

“Escuchar sin juzgar y estar presentes para quienes nos rodean puede hacer una gran diferencia, enfatiza Engelmann, muchas veces las personas no buscan ayuda por miedo o vergüenza, creo que si rompemos el silencio sobre la salud mental, podemos abrir la puerta a que otros compartan lo que sienten, dicho de otra manera, eso es empatía”.

“Regalar flores en vida, cuidar a la novia que llora por todo, apunta, hacerle unas líneas a ese amigo desanimado, al primo que duerme todo el día, a la hermana que no quiere comer, cada uno tiene su propia lucha. ¡Es importante un abrazo!”, afirma.