“La comunidad es mi razón de ser”: Enrique Vega

Por Roberto PELÁEZ

Cuando llegó a ‘la ciudad de las luces’ hace tres años, el equipaje de Enrique Vega consistía en sus años de experiencia ligado a la radio... estaba lejos de imaginar que la comunidad lo asumiría como un hijo.

Oriundo de Monterrey, Nuevo León, México, ha hecho del voluntariado en Las Vegas una causa mayor. “Me satisface ayudar a las personas, participar en eventos, estar cerca de la gente”, apunta.

Advierte que antes de venir acá laboró por casi dos décadas en la radio “es un medio que me gusta mucho, eso de que a través del éter pueda llegar a la casa de familias, al carro, saludar, informar, dar consejos, platicar de arte, complacer con una canción, es como algo mágico, a lo que uno no puede resistirse”, afirma.

“Tengo experiencia en la radio, la televisión, he ofrecido conferencias sobre liderazgo, me inclino por las cosas que tengan que ver con la comunidad, y debo decirlo, sé que los principios son difíciles, cuesta adaptarse a otro idioma, otra cultura, sin embargo me han acogido como uno más.

“La vida del inmigrante, acota, es compleja, deja atrás lo que ha sido su vida, familiares, amigos, a veces hasta las costumbres, sin embargo he tenido a mi favor que me he entregado a la gente, a la comunidad, y ella me ha correspondido con amor, con atenciones, me han invitado a muchas actividades, me he sentido acogido, y el calor humano lo cura todo, o casi todo”, significa.

Estudiante de Ciencias de la Comunicación y de publicidad en México, advierte: “Lo que aprendí me sirve de mucho, me he involucrado en eventos efectuados en el Consulado General de México, por mucho tiempo he estado vinculado a la Federación Hidalguense, ofrecido pláticas dirigidas al empoderamiento, para mí es importante llegar a la gente, me alegra que me hayan visto y asimilado como uno mas, con el que se puede contar, que siempre está dispuesto”, reitera.

“Reconoce que le gusta escribir, “leo mucho, apunta, me gusta estar informado, conocer de diferentes estrategias, del comportamiento humano, de cómo conseguir la salud financiera, y sobre todo de cómo pudo ayudar, ser cada vez más útil”, precisa.

“En los últimos meses, comenta, me llama la atención la cantidad e personas con talento que hay dentro de la comunidad, gente que escribe, y eso me enorgullece”.