“No quiero volver a reimplantar medidas drásticas”: Sisolak

Por Roberto PELÁEZ

El número de personas infectadas por Coronavirus en Nevada aumenta, sin embargo las autoridades estatales consideran que no hay motivos para poner en vigor medidas más drásticas. Steve Sisolak, gobernador de Nevada, aseguró: “No estamos en ese punto ahora mismo, como para volver atrás, a las medidas que tuvimos antes.

“No quiero llegar a ese punto, trabajamos para relajar más las cosas y permitir (por los resultados) que la gente vuelva a su ‘normalidad’”, aseveró.

El gobernador y funcionarios de salud estatales indicaron que en estos momentos monitorean las tendencias a instancia nacional y mundial, qué causa los picos, y dejaron sentado que el apego, el respeto a las medidas preventivas pueden frenar la propagación del COVID 19, antes que adoptar nuevas restricciones.

Desde principios de mes, cuando se flexibilizaron un tanto las medidas relacionadas con las reuniones públicas, el número de contagios aumenta, lo que llevó al Grupo de Trabajo que atiende lo del virus desde la Casa Blanca, ubicó a Nevada en ‘zona roja’, dada la cantidad de casos nuevos en las últimas semanas.

Las indicaciones del mencionado Grupo de Trabajo es que en los condados más grandes las reuniones privadas deben ser lo más pequeñas posible y, de manera óptima, no extenderse más allá de la familia inmediata.

Por su parte el gobernador Sisolak apuntó que las tasas de casos nuevos y personas hospitalizadas a causa del virus muestran una tendencia un tanto ‘alarmante’ en el estado.

“Dicho aumento, significó Caleb Cage (director de Nevada COVID-19) no necesariamente lo relaciono con la flexibilización de algunas medidas, estamos viendo la misma escalada en el país y en todo el mundo”, remarcó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado una meta sobre la tasa de positividad -relacionada con la transmisión comunitaria- del 5%, se trata de un nivel que Nevada no muestra desde mediados de mayo, por el contrario, en septiembre estuvo coqueteando por debajo del 7 por ciento, pero luego en octubre fue en ascenso hasta mostrar estabilidad en torno al 9,1 por ciento.

Fue aquella tendencia a la baja exhibida en el pasado septiembre lo que llevó a las autoridades del estado a flexibilizar un tanto las medidas para evitar propagación y contagios, específicamente se amplió el número de personas aceptadas en las reuniones, por supuesto respetando el protocolo establecido.

En estados como Nuevo México, Nueva York e incluso California sí han ‘vuelto atrás’ con las restricciones a consecuencia precisamente del aumento de casos en las semanas más recientes. Los postura del gobernador Sisolak es más reticente a la reimplantación de medidas drásticas y apela a más responsabilidad y respeto a las indicaciones sanitarias (distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y uso de mascarillas) y de las autoridades locales.

“El virus no se fatiga, dijo el gobernador, ‘esta vivo y coleando’, resaltó, entonces les pido de favor que no sucumban, no se rindan, debemos ser más responsables y disciplinados... no podemos cansarnos, debemos ser consecuentes en el cumplimiento de las instrucciones, ser celosos guardianes de ellas, protegernos y no confiarnos, por el contrario... las estadísticas nos llaman a no bajar la guardia.

“Sé muy bien que el comportamiento de ciertos funcionarios en los niveles más altos de nuestro gobierno -apuntó sin mencionar al presidente Donald Trumpp- va en contra de las indicaciones de los expertos en salud pública, su desempeño permite crear una especie de sensación de que la pandemia ha terminado, incluso cuestionan si las máscaras funcionan o cumplen su rol preventivo, y ese comportamiento nos divide”, enfatizó.