“Para conocer a alguien observa sus acciones”: Cory Engelmann

Por Roberto PELÁEZ

Las acciones de las personas te dirán todo lo que necesitas saber de ellas

“Tápate los oídos y observa es una frase que suelo decirle a mis consultantes y las personas que me conocen saben que la aplico en mi vida, es para mí como una prioridad”, asevera la conocida sicóloga y escritora Cory Engelmann.

“Por los estudios, lo que he leído, vivido, escuchado, he aprendido que

quien te quiere bien tiene acciones de cuidado hacia ti, no hay de otra, es una verdad que no puede ocultarse ni camuflar”, afirma categórica la experimentada profesional, quien dicho sea de paso ha publicado -y presentado- varios libros en diferentes escenarios del valle.

A una pregunta relacionada con el asunto, el amor propio y el hecho mismo de conocer a quien se ‘pinta’ de una manera y sus acciones demuestran todo lo contrario, Engelmann destaca:

“No tengo dudas, expresa, de que quien te elige encuentra momentos para acercarse a ti, aprovecha cualquier momento, por pequeño que sea, para aproximarse.

“Por otro lado, abunda, la persona a la que le importas (verdaderamente) no te utiliza, no busca adularte, no te daña -ni de palabra ni de acción-, dicho de otra manera, no te manipula, por el contrario, te cuida, te protege.

“Desde el punto de vista sicológico, añade, le sugiero a quienes me preguntan que para conocer realmente a alguien, es mejor observar sus acciones en lugar de escuchar lo que dicen.

“No hay dudas, subraya, que con frecuencia las personas suelen prometer, justificar o hablar de ciertas cosas, pero lo que realmente hacen es revelar quiénes son en realidad... observa cómo trata a los demás, cómo se comporta en situaciones cotidianas, cómo reacciona ante situaciones de estrés, cómo actúa de forma egocéntrica, demostrando que se pone así mismo por encima de los demás.

“Las acciones, indica, muestran más la realidad, mientras que las palabras pueden disfrazarlas o adornarla, muchos se valen de eso, se enmascaran”, sentencia la sicóloga, contenta por su participación en Las Vegas Book Festival.