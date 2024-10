10 acciones para hacerse cargo de sus finanzas personales

Patrocinado por JPMorganChase

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, ahora es un momento oportuno para hacer un balance de sus finanzas personales y adelantarse a sus propósitos de Año Nuevo para 2025. Independientemente del giro que tome la economía, las elecciones y los mercados, hay medidas que puede tomar para ayudar a optimizar sus finanzas personales.

Hay diez acciones que puede analizar para hacerse cargo de sus finanzas personales, evaluando su situación actual y tomando las medidas adecuadas para prepararse para el éxito en 2025.

1. Cree un plan de patrimonio: Desarrolle un plan de patrimonio integral para asegurarse de que sus metas personales y financieras estén bien alineadas con sus recursos disponibles. Herramientas como J.P. La herramienta de planificación adecuada de Morgan, el Plan de patrimonio, puede ayudarle a ver claramente su exposición al riesgo y sus flujos de efectivo para alcanzar sus metas.

2. Retener la cantidad correcta de efectivo: con los recortes esperados en las tasas de interés, asegúrese de tener la cantidad correcta de efectivo disponible y considere oportunidades de rendimiento que coincidan con su horizonte temporal y sus necesidades de liquidez.

3. Maximizar las oportunidades de inversión: la volatilidad puede reaparecer durante la temporada electoral. Mantenga sus inversiones para sus metas a largo plazo y evalúe oportunidades para invertir el exceso de efectivo.

4. Complete las “tareas pendientes” anuales: Esto incluye financiar cuentas para la jubilación, como cuentas IRA y planes 401(k), tomar RMD y hacer regalos de exclusión anuales para aprovechar los beneficios impositivos.

5. Revise sus pólizas de seguro de vida: Asegúrese de que su cobertura de seguro de vida sea adecuada para proteger a sus seres queridos. Actualice los beneficiarios y considere si se necesita cobertura adicional.

6. Aumente la eficiencia impositiva de su cartera: Implemente estrategias para minimizar los impuestos sobre sus inversiones, como la recolección de pérdidas impositivas y el uso de cuentas con ventajas impositivas.

7. Revise las designaciones de propiedad de sus activos: Asegúrese de que sus activos estén correctamente titulados para reflejar sus deseos actuales y potencialmente proporcionar beneficios impositivos.

8. Planifique sus donaciones benéficas: Desarrolle una estrategia de donaciones benéficas que se alinee con sus valores y maximice los beneficios impositivos. Considere fondos asesorados por donantes o fideicomisos benéficos.

9. Organice una reunión familiar: analice el dinero y los valores familiares con los miembros de su familia. Alinear los valores, divulgar información apropiada para la edad y desarrollar habilidades de alfabetización financiera.

10. Sea ciberseguro en un mundo cambiante: mejore sus medidas de ciberseguridad para protegerse contra estafas y falsificaciones profundas. Verifique los contactos, utilice palabras seguras y tenga cuidado con los enlaces y los archivos adjuntos.

Al dar estos pasos, puede navegar mejor por las incertidumbres de la economía y los mercados, y prepararse para el éxito financiero en 2025. Para obtener asesoramiento más personalizado, considere consultar con un asesor financiero que pueda ayudarle a adaptar estas acciones a su situación específica. Puede visitar el sucursal mas cercano a su locación para obtener asistencia en persona.

