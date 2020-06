40 aniversario de El Mundo - Parece que fue ayer... y hace 40 años

Por Antonio CARRANZA - Fundador y colaborador

Lo recuerdo como si fuera hoy, o hace unas horas. El 20 de junio de 1980 ‘nace’ el periódico El Mundo. Ese día tuvimos en nuestras manos la primera edición. Transcurrieron 40 años.

El señor Edmundo Escobedo (QEPD) nos reunió a varias personas con la idea de iniciar un medio de comunicación escrita, en español.

No quiero mencionar nombres para no correr el riesgo de olvidar a algunos de los que colaboraron, sin embargo puedo asegurar que todos se entregaron a la tarea con ahínco; se tenían diferentes tópicos; sinceramente no fue fácil, pero la tenacidad del señor Escobedo permitió salir adelante con la idea... hoy el periódico sigue activo, tanto en la redacción como en la administración.

Considero que gracias a la cooperación de todos los que participamos se hizo y hace realidad lo iniciado por el señor Escobedo, que a pesar de los obstáculos, justo es decirlo, no se rindió nunca.

En la actualidad el periódico es administrado por su hija Hilda, con la asistencia y entrega de Flor Hernández, Israel García y Roberto Peláez, que es un gran periodista, además de la colaboración de este servidor.

Felicitamos a la familia Escobedo, y a seguir adelante con el legado que dejó Eddie.

Felicidades al periódico El Mundo.